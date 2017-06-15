Gülen’e yakınlığıyla bilinen işadamı Akın İpek’e 77 yıl hapis cezası istendi

Gülen Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Koza-İpek Holding’e ilişkin soruşturmada Hamdi Akın İpek hakkında 77 yıl hapis istendi.

Soruşturma kapsamında İpek ailesi fertlerinin de arasında bulunduğu 45 kişi hakkında Ankara başsavcılığınca hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

İddianamede ‘FETÖ çatı davası’nın firari sanığı Hamdi Akın İpek ve annesi Melek İpek dahil 45 sanığın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘vergi usul kanununa muhalefet’, ‘güveni kötüye kullanmak’, ‘özel bölgede sahtecilik’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Hamdi Akın İpek hakkında 77 yıl, kardeşi Cafer Tekin İpek hakkında 90 yıl, diğer şüphelilerin ise 10 yıl ile 30 yıl arasında değişen cezalara çarptırılması istendi.

Hamdi Akın İpek halen yurt dışında. İpek, Bugün ve Millet gazetelerinin yanısıra Bugün TV ve Kanaltürk TV’nin de sahibiydi.

İddianamenin şüphelileri şunlar:

Hamdi̇ Akın İpek, Cafer Teki̇n İpek, Melek İpek, Peli̇n Zengi̇ner, Osman Zengi̇ner, Nevi̇n İpek, Ebru İpek, Harun Eki̇nci̇, Şaban Yörüklü, Ali̇ Serdar Hasırcıoğlu, Hasan Burak Sertcan, Ayhan Yurttaş, İsmet Si̇vri̇oğlu, Özlem Özdemi̇r, Fi̇kret Şayan, Hüseyi̇n Erdem, Seli̇m Elmasoğlu, Mahi̇r Şermet, Orhan Selçuk Hasırcıoğlu, Osman Aykaç, Serkan Karabulut, Hasan Bozkurt, Hasan Önal, Meti̇n Arslan, Ali̇ Kılıçarslan, Beytullah Ablak, Naci̇ Bolat, Umut Gümüşkaya, Davut Karaman, Erkan Dursun, Hasan Varan, Hüsametti̇n Altıntaş, İsmet Hayretti̇n Toğay, Mevlüt Korkmaz, Oytun Ünal, Si̇nan Özden, Şevket Murat Aras, Ümi̇t Arı, Zeki̇ Baran Yeni̇gül, Zeki̇ Emre Özki̇şi̇, Selçuk Karataş, Ahmet Haşi̇m Kaya, Beyazıt Bacak, Önder Deli̇göz, Şaban Aksöyek.

Terörizmin finansmanı suçu

İddianamede, şüpheliler Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Pelin Zenginer, Nevin İpek, Ebru İpek, Ali Serdar Hasırcıoğlu ve Şaban Aksöyek’in ‘terörizmin finansmanı’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçları nedeniyle 1,5 milyar lira tutarındaki mal varlıklarının müsaderesi de talep edildi.