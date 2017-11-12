Gülen’e ‘özel gösteri’ yapan ekipten: Pekin ‘tiyatrocular imamı’ suçundan tutuklandı

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Pensilvanya’da komedyen Atalay Demirci’yle birlikte Fethullah Gülen’e özel gösteri yapan tiyatro grubunun içinde yer alan Ömer Pekin tutuklandı.

Geçen hafta 18 kişiyle birlikte gözaltına alınan Pekin’in, örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandığı ve örgüt tarafından ‘entelektüel tiyatrocular imamı’ olarak adlandırıldığını belirtilmişti.

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Habertürk’ten Neşet Dişkaya’nın haberine göre, gizli tanığın, Pekin’in yazdığı oyunları öncelikle Pensilvanya’da Gülen’e sunduğunu söylediği öğrenildi.

Mahkemeye sevk edilen Pekin’le dokuz kişi tutuklanırken, şüphelilerden dördü elektronik kelepçe, üç kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 Ağustos 2016’da tutuklanan Atalay Demirci, 17 Ağustos 2017’de tahliye edilmişti.