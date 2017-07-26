AKP’ye yakın Türkiye gazetesi, ‘sistem zafiyeti giderilmezse’ ordu içindeki ‘ulusalcılar’ın bir buçuk iki yıl içinde darbe yapabileceğini öne sürdü.
İhlas Yayın Grubu Ankara Medya Grup Başkanı ve Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Nuri Elibol’un güvenlik birimlerine dayandırdığı haberi ‘Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir’ başlığıyla manşetten duyuruldu.
Güvenlik bürokrasisi içindeki kaynaklarının ‘FETÖ’nün asker içindeki hareket kabiliyetini kaybettiğini’ söylediğini aktaran Elibol’un ‘Türkiye’de gelecekte yeni bir darbe tehlikesi var mı?’ sorusuna aldığı yanıtsa şöyle: “FETÖ’cülerin TSK içinde yapılanmalarını engelleyemeyen, darbe hazırlıklarını tespit edip tedbir alınmasını sağlayamayan bir sistem zafiyeti söz konusu. Eğer bu sistem zafiyeti giderilmezse ve sivil asker ilişkilerini Batı normlarına taşıyacak reformlar ve hukuki düzenlemeler yapılamazsa bir buçuk iki yıl içinde ordudaki Ulusalcılar yeni bir darbeye kalkışabilir.”
15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulan Fethullah Gülen, Mısır’da yayınlanan El-Yevm 7 gazetesine yaptığı açıklamada, kalkışmanın arkasında ulusalcı laik subayların olabileceğini öne sürmüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gülen’e, “Sen ordudaki Atatürkçü paşaları ortağınla birlikte temizlemedin mi?” diye çıkışmıştı.
Kılıçdaroğlu’ndan Gülen’e: Atatürkçü paşaları ortağınla birlikte temizlemedin mi?