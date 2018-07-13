Gülen Cemaati sözcüsü: Almanya yeni merkezimiz olma yolunda

Gülen Cemaati’nin Almanya’daki sözcüsü Ercan Karakoyun “Almanya yeni merkezimiz olma yolunda” dedi.

DW Türkçe’den Gunnar Köhne’nin haberine göre, Gülen Cemaati Almanya’da yeniden örgütlenmeye çalışıyor.

Reklam

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Almanya’da çok sayıda destekçisini kaybettiği belitilen Gülen Cemaati’nin Almanya’daki 30 okulundan üçü, Türk velilerin çocuklarının kaydını almaları nedeniyle kapatılmak zorunda kalmıştı. Almanya genelinde eğitim veren yaklaşık 170 kursun yarısı kapatılmış durumda.

Berlin’de yeni çocuk yuvaları

Son dönemde bu eğilimin tersine döndüğü belirtildi. Berlin’in Gülen Cemaati’ne yakın Wilhelmstadt lisesini işleten Tüdesb Derneği’nin başkanı İrfan Kumru, kayıtlı öğrenci sayısının yeniden eski seviyesine döndüğünü belirterek, yoğun talep üzerine Berlin’de yeni çocuk yuvaları açmaya hazırlandıklarını belirtti.

Reklam

Almanya’ya yeni gelen Gülen Cemaati üyelerinin Berlin’de mültecilere yardım için kurulan ‘Aktion für Flüchtlingshilfe’ adlı organizasyon gibi Gülen’e yakın derneklere yönlendirildiği, buralarda kendilerine hukuki danışmanlığın yanısıra dil okulları, iş ve ev bulma konularında yardım edildiği kaydedildi.

Gülencilerin verilerine göre iltica başvurularında kabul oranı yüksek. Berlin’de bu oran yüzde 90’ı buldu.

Alman Protestan Kilisesi’yle işbirliği

Gülen Cemaati’nin, hakkındaki suçlamalara Almanya’da daha şeffaf bir tutum izleyerek karşı koyma stratejisi izlediği, yapılanmanın din ve modernite, din ve demokrasi, çağdaş İslam anlayışı gibi dini değerlerinin Batı ile uyumlu olduğunu vurguladığı belirtildi.

Bu doğrultuda, Berlin’de kurulması planlanan ve tek Tanrılı üç dinin mensuplarına ortak ibadet etme imkanı sunacak ‘House of One’ projesinde Alman Protestan Kilisesi’nin Gülen Cemaati temsilcileriyle işbirliği yaptığı, Katolik Herder Yayınevi’ninse yıllardır Fethullah Gülen’in ve Gülencilerin kitaplarını bastığı kaydedildi. Yayınevi, Gülen’in baskının bir bölümünün cirosunu organize ettiğini ve garanti verdiğini teyit etti.