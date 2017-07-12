Gülen ABD’ye mesaj yolladı: İademi uygun görürlerse Türkiye’ye dönerim

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‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen, darbe girişimini asla desteklemediğini savunarak, Türkiye’ye ABD’nin uygun görmesi halinde döneceğini söyledi.

Darbe girişiminin birinci yıl dönümü yaklaşırken Reuters haber ajansına konuşan Gülen, ABD’den ayrılma planları olmadığını ve Washington’ın Ankara’nın iade talebini kabul etmesi halinde ülkeyi terk edeceğini söyledi.

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Türkiye, darbe girişiminden bu yana Gülen’in iade edilmesi için ABD’yle temasları sürdürüyor. Her ne kadar Gülen’le ilgili dosyaların ABD’ye gönderildiği söylense de konuyla ilgili henüz bir adım atılmış değil.

Öte yandan Gülen hakkında Türkiye’de çok sayıda kesinleşmiş hapis, yakalama ve tutuklama kararı bulunuyor.

‘İadeden kaçmıyorum’

İadeden kaçmak amacıyla Kanada’ya kaçma hazırlığında olduğu iddialarını reddeden Gülen, “Bu söylentiler bütünüyle yanlış. Eğer ABD iade edilmemi uygun görürse Türkiye’ye dönerim” diye konuştu.

Washington’daki Türk Büyükelçiliği, darbe girişiminin arkasındaki isim olduğu belirtilen Gülen’in bu sözleriyle ilgili yorum yapmayı reddederken, Beyaz Saray ve Ankara da açıklama taleplerini yanıtsız bıraktı.

‘Trump iademe izin vermez diye umuyorum’

Gülen, ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’in istifa etmesinin ardından kendisinin iade edilmesine izin vermeyeceğini umduğunu dile getirerek, Flynn’e acıdığını ancak istifasının işine geldiğini ifade etti.

Türkiye adına lobi faliyeti yürüttüğü ortaya çıkan Flynn’in, Gülen’in iadesi için de çalışma yaptığı biliniyordu.

‘Erdoğan, ABD veya AB’den bir ses duysa fikri değişir’

Erdoğan’ın iktidarı kendi elinde topladığını ve medya kuruluşlarını ele geçirdiğini söyleyen Gülen, ‘diktatör’ ifadesini kullandı.

Trump yönetimi ve Avrupa ülkelerinden Türkiye’de siyaset özgürlüğünün yeniden tesis edilmesi için cesaretlendirici olmasını da isteyen Gülen, “Eğer Erdoğan ABD veya Avrupa Birliği’nden güçlü bir ses, mesela ‘Yaptığın şey yanlış, yargı sistemin çalışmıyor’ gibi bir şey duyarsa, o zaman belki fikri değişir” diye konuştu.

‘Erdoğan, demokratik araçlarla devrilmeli’

Türkiye’deki muhalefeti öven Gülen, Erdoğan’ı devirme çabasının barışçıl protestolarla ve seçimlerle olması gerektiğini, demokratik olmayan araçlarla gerçekleştirilmemesi gerektiğini söyledi.

Darbe girişimine ilişkin tüm davalarda bir numaralı şüpheli olarak yer alan Gülen, bunu reddederek “Darbe veya kalkışmayı asla desteklemedim” dedi.