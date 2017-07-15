Gülen 15 Temmuz’da konuştu: Erdoğan’ın bu denli kötüleşebileceğini düşünmezdim

‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen, darbe girişiminin yıldönümünde ABD’nin etkili gazetelerinden Wall Street Journal’a konuştu.

WSJ muhabiri Alan Cullison’a konuşan Gülen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için “Bu denli kötüleşebileceğini düşünmezdim” diyen Gülen, Türk toplumunun bir kısmının ‘düşünme yetisini’ kaybettiğini savundu.

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Darbe girişiminin ardından cemaatin sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada baskı altına alındığını savunan Gülen, Ankara’nın dünyanın birçok yerindeki cemaat okullarının kapatılması için ülkeleri iknaya çalıştığını söyledi.

Avrupa ve ABD’de olduğu gibi Türkiye’de de ırkçılık ve şovenizmin yükseldiğini öne süren Gülen, NATO ve Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’deki bu sorunların çözümü için potansiyele sahip olduğunu ancak gelinen noktada ‘doğru adres’ olmadığının görüldüğünü kaydetti.

Gülen şöyle devam etti: “Türkiye daha önce böyle bir noktaya gelmedi. Bu durum sadece Lenin ve Stalin ya da Irak’taki Saddam’la kıyaslanabilir.”

ABD Başkanı Donald Trump’la görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Washington’da protesto edenlere saldıran Erdoğan’ın korumalarını hatırlatan Gülen, “Onlar koruma değil. Onlar, liderlerine insanları vurmaktan sakınmayacak kadar bağlı kiralık katiller” dedi.