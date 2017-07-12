Gülen, ’15 Temmuz savunması’na girişti: Gül ve Davutoğlu ile 50 vekil beni ziyaret etti

Darbe girişiminin yıldönümü yaklaşırken, yabancı basına peş peşe röportaj veren Fethullah Gülen 15 Temmuz’la ilişkisi olmadığını savunmaya girişti.

ABD’nin bağımsız haber radyosu NPR’den Robert Siegel’a konuşan Gülen, darbe girişimini organize etmediğini, tüm ömrü boyunca darbelere karşı olduğunu savundu.

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Beni tanırlar, ben tanımam

15 Temmuz’daki darbe girişimini gerçekleştirenleri tanımadığını, onların belki kendisini tanıdığını söyleyen Gülen, “Aralarında eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu ile 50 milletvekilinin de olduğu binlerce kişi beni ziyarete geldi. Bu yüzden birçok kişi beni tanıyabilir ama ben onları tanımıyorum” dedi.

Gülen’in siyasi isimleri ilk kez zikretmesi dikkat çekti.

Gülen ‘bazı askerlerin darbe yapmaya karar verdiği’ni, o gece olanlarla ilgili hala soru işaretleri olduğunu savunurken, birilerinin kendisine bu plandan bahsetmesi halinde, “Cinayete kalkışıyorsunuz” diyeceğini öne sürdü.

Ölümünden sonra da devam edermiş

Cemaatin Türkiye’de milyonlarca destekçisi olduğunu iddia eden Gülen, “Erdoğan beni saf dışı edebilirse bu hareketteki herkesin çözüleceğini düşünüyor. Benden kurtulabilirse, benim sonumun hareketi bitireceğini sanıyor. Daha fazla yanılamazdı” deyip, kendisinin ölümünden sonra da destekçilerinin çalışmalarına devam edeceğini iddia etti.

Son isteği varmış

Gülen, ömrünün son günlerini geçirdiğini vurgulayıp, gençliğinde iki kişinin idamında görev alıp onlara son isteklerini sorduğunu açıkladı.

Kendisinin de zehirlenerek ya da asılarak öldürülebileceğini iddia eden Gülen, “Eğer bana son isteğimin ne olduğunu sorarlarsa, tüm bu acılara sebep olan ve binlerce masum insana zulmeden bu kişinin yüzüne tükürmek istediğimi söylerim” dedi.

Bu kişinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan mı olduğu sorusuna da Gülen “Başkası olamaz. Zulmeden o” yanıtını verdi.