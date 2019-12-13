Güleda’nın katili için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Isparta’da, üniversite öğrencisi Güleda Cankel’i (19) öldüren eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan’ın (19) ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi.

Fatih Mahallesi’nde apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi fotoğrafçılık bölümü birinciinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, 18 Kasım günü eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından odasında öldürülmüştü.

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Olayın ardından polise teslim olan Pehlivan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, Cankel’in cenazesi ise memleketi Muğla’da toprağa verilmişti.

İddianame kabul edildi

Zafer Pehlivan hakkında Isparta savcılığınca hazırlanan iddianame, Isparta 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Zafer Pehlivan hakkında, ‘tasarlayarak’ ve ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek’ öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen iddianamede, cinayete ilişkin detaylı bilgi verildi.

Zanlı ve Cankel’in gece yarısı genç kızın ikametgahında tartışmaya başladığı belirtilen dört sayfalık iddianamede, Pehlivan’ın Cankel’in boğazını sıkıp yumruk attığı, “Seni öldüreceğim, daha sonra da kendimi öldüreceğim” dediği belirtildi. Ağlamaya başlayan genç kızın dışarı çıkmak istemesi üzerine sanıkla markete gittikleri, alışveriş sonrasında maktulün sevgilisi Osman S.’yi aramaya çalıştığı, ancak sanığın telefonunu yere atıp kırdığı kaydedildi. Cankel’in bunun üzerine kaçmaya çalıştığı ancak başaramadığı, kendisini kucaklayan sanığın yeniden ikametgahın önüne getirdiği belirtilen iddianamede, Pehlivan’ın yine Cankel’i darp etmeye başladığı ve bunu görenlerin polise haber verdiği anlatıldı.

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Tehdit suçu uzlaştırma bürosuna

Olay yerine gelen emniyet görevlilerinin tarafların ifadelerini ve adli raporlarını aldığı, ‘mala zarar verme’yle ilgili görgü tespiti yapıldığı, gerekli işlemlerin ardından şüphelinin saat 03.51 sıralarında serbest bırakıldığı kaydedildi. Adli muayene raporuna göre basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı tespit edilen maktulün dosyadaki ifadesinde herhangi bir şikayetinin olmadığına ve tedbir kararı alınmasını istemediğine dikkati çekilen iddianamede, bu nedenle sanık hakkında kasten yaralama ve mala zarar verme suçları açısından ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, Pehlivan’ın üzerine atılı tehdit suçu bakımından ise dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderildiği belirtildi.

Kabloyla bıçaklamaya çalıştı

İfadesi alınan Cankel’in daha sonra ikametgahına gittiği, sanığın da aynı adrese gittiği belirtilen iddianamede, “Maktulle sanık bir süre konuştu. Maktul, sanığa başının ağrıdığını söyleyince taksiyle hastane gittiler. Hastane dönüşü sanık da evde kaldı. Sanıkla maktul tartışmaya başladı. Maktulün boğazını önce elleri ve kulaklığın kablosuyla sıkmaya başladı. Kalbini dinlediği maktulün yaşadığını anlayınca Güleda’yı bıçakladı” ifadeleri yer aldı. İddianamede, “Bıçağı toplam altı kez saplaması, şüphelinin canavarca hisle hareket ettiğinin göstergesidir” dendi.

Tasarlamış

İddianamede, Zafer Pehlivan’ın, teslim olduğu polis merkezinde üzerinde çıkan mektuptaki ifadelere de yer verildi. Mektupta, “Şimdi gidiyorum ama tek başıma değil. Beni bu seçeneği seçmeye mecbur kıldınız. Yanımda kelebeğim var. Unutmadan hiç alkol almadım veya bir madde. Kafam yerinde. Her şeyin zamanı yaşadığımız andır. Mutlu olmayı ertelemeyin. Canınız istediği zaman ölmeyeceksiniz” ifadelerinin yazılı olduğu belirtildi. Sanığın savunmasında mektubu iki üç gün önce yazdığını beyan etmesinin, eylemindeki tasarlama kastını gösterdiği tespitine yer verildi.

Zafer Pehlivan hakkındaki dava, önümüzdeki günlerde görülecek.