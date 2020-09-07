Güleda’nın ailesi ağırlaştırılmış müebbet istiyor: Katilin mektubu göz ardı edildi

Isparta’da öldürülen 19 yaşındaki Güleda Cankel’in ailesinin avukatı, mahkemenin katilin mektubunu ‘gör ardı edildiğini’ belirterek cezanın ağırlaştırılmış müebbet çevrilmesini istedi.

Üniversite öğrencisi Güleda Cankel’i Kasım 2019’da bıçaklayarak öldüren aynı yaştaki eski sevgilisi Zafer Pehlivan’a ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verilmişti.

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Avukat Alev Öztürk, gerekçeli kararın kısa sürede yazıldığını, itiraz için yedi günlük sürenin bulunduğunu belirterek, işlenen suçun kanundaki karşılığının ağırlaştırılmış müebbet olduğunu ifade etti.

‘Mektup gözardı edildi’

“Çünkü dosyada katilin el yazısıyla yazdığı, Güleda’yı öldüreceğine dair, onu tasarlamaya yönelik mektubu var” diyen avukat, Pehlivan’ın mektubu ‘aklı başındayken’ yazdığını söylediğini kaydetti.

Öztürk, mektupta cinayetin tasarlanarak işlendiğinin net olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Mahkeme bunu tamamen göz ardı etmiş. Mektubun varlığını kabul etmiş ama bunu tasarlama yönünde yeterli görmemiş. Çünkü arada bir zaman dilimi var. Yaklaşık 17 saatlik bir mücadele var. O zamanlama ile ilgili bunu yeterli görmemiş.”

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‘Kararlı şekilde öldürdü’

Fotoğraf: AA

Kararın üst mahkemeden döneceğine inandıklarını söyleyen avukat Öztürk, şunları söyledi:

“Mahkeme kendince yorum yapmış ama mahkeme ya da yargı yorum yapmaz. Delillere bakar ve bunun üzerinden karar verir. O geceki darp olayı, vatandaşların şikayetleri üzerine polise gidilmesi, Güleda’nın ölümle tehdit edildiğini söylemesi üzerinde hiç durulmamış. Bunlar şu açıdan önemli; tehdit etmesi ve iki defa boğazını sıkması… Bunu ilk karakol ifadesinde kendi ifade ediyor. ‘Ben iki kez boğazını sıktım, öldürmeye teşebbüs ettim’ diyor zaten. Bunlar katilin ne kadar sebatla, kararlı bir şekilde, öldürmeye yönelik hareketleri olduğunu gösteriyor. Bunlar hiç dikkate alınmamış.

Genel olarak değerlendirdiğimizde bizim için bir hukuk garabeti olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bir haftalık süremiz var. Bir haftalık süreç içerisinde bir üst mahkemeye başvuracağız, itiraz edeceğiz. Antalya Bölge Mahkemeleri’nde görülecek duruşma isteyeceğiz. Yerel mahkemenin dikkate almadığı konuları istinaf mahkemesinin değerlendirmesini talep edeceğiz. Ayrıca HTS kayıtlarını da tekrar talep edeceğiz. Bu karara itiraz edeceğiz. Bu yanlış kararın istinaf mahkemesinden döneceğini düşünüyoruz.”