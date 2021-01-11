Güleda’nın katilinin cezasına itiraza ‘jet ret’: Ölüm tehdidi yine tasarlama sayılmadı

Isparta’da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel’i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse çarptırılan Zafer Pehlivan’ın cezasının ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmesi istemiyle yapılan istinaf başvurusu reddedildi.

Fotoğraf: DHA

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, geçen yıl 20 Ağustos’ta sanık Zafer Pehlivan’a Cankel’i ‘kasten öldürdüğü’ gerekçesiyle verilen müebbet hapis cezasına ailenin avukatları itiraz etti.

Reklam

Cankel ailesinin avukatları, Pehlivan’a ‘tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme‘ suçundan ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası‘ verilmesi istemiyle istinafa başvurdu.

Talebi inceleyen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.

Baba Mustafa Cankel, AA muhabirine, başvurunun altı gün gibi kısa bir sürede yıldırım hızıyla reddedildiğini söyledi.

Reklam

İtiraz başvurusunda sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istediklerini belirten Cankel, “İtiraz başvurumuzda ağırlaştırılmış müebbet istiyorduk. Özellikle mektuptaki tasarlamaya vurgu yaptığımız halde karar bu şekilde onandı” dedi.

Hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini ve Yargıtay’da kararı temyiz ettireceklerini dile getiren Cankel şunları söyledi: “Sonuna kadar gideceğiz. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracağım. Kızım için adalet istiyorum. Çocuğun yazdığı mektup ortada. Mektupta ‘Önce seni, sonra kendimi öldüreceğim‘ diyor. Tasarlayarak işlediği belli.“

Cankel ailesinin avukatı Alev Öztürk de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istinaf mahkemesinin altı günde istinaf taleplerini reddettiğini ve müebbet hapis cezasını onadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu jet kararın siyasi olduğu açıktır! 6284’ü uygulamayıp Güleda’yı koruyamayanlar katilini korumaya devam ediyor! Sanık Zafer Pehlivan Güledayı yaklaşık 17 saat boyunca alıkoyduktan, bu 17 saat içinde defalarca darp edip iki defa öldürmeye teşebbüs ettikten sonra 18.11.2019 tarihinde vahşice öldürmüştü. Polis darp ihbarına rağmen, darp raporuna ve Güleda’nın darp ve ölümle tehdit edildiğini söylemesine rağmen Güleda Cankel için koruma tedbirlerini almamış, üstelik katili de serbest bırakmıştı. Zafer Pehlivan serbest kaldıktan birkaç saat sonra Güleda’yı vahşice öldürülmüştü. Sanık, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı, dava sonunda, mahkeme, Cebinden çıkan ve kendi el yazısıyla yazdığı mektupta, ‘Biz gidiyoruz daha doğrusu ben giderken gülümü kelebeğimi de yanımda götürüyorum‘, ‘Şimdi gidiyorum ama tek başıma değil kelebeğimle‘ diyen katilin, cinayeti tasarlamadığına karar verdi ve katili ağırlaştırılmış müebbet değil müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Karara, katılan avukatı olarak Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’ne duruşma talepli olarak itiraz ettik. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’ne 02.12.2020 tarihinde gönderilen dosyanın Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1.Ceza Dairesi’nce 08.12.2020 tarihinde kaydı yapıldı ve jet hızıyla altı gün sonra 14.12.2020 tarihinde karar verilerek apar topar istinaf talebimiz reddedildi ve Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı onaylandı.

İstinaf mahkemelerinde tuttukluk halinin değişme ihtimali olan dosyaların bile aylarca, yıllarca beklediği düşünülecek olursa bu kararın Türkiye de ilk olduğundan eminiz. Dosyanın tümünü okumaya dahi yetmeyecek altı gün gibi kısa bir sürede, dilekçelerimizi dahi okumadan deliller tartışılmadan, dosya incelenmeden jet hızıyla verilen bu karar siyasidir. Güleda’yı koruyamayan sistem sanığı koruma altına almıştır. Bu jet karar bize bir kez daha göstermektedir ki sistematik cezasızlık ile kadın cinayetlerin önü açılmaya devam edilmektedir.”

Öztürk, dosyayı Yargıtay’a taşıyacaklarını ve katilin hak ettiği en ağır cezayı alana ve adalet yerini bulana kadar hukuk mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis istenmişti

Isparta Fatih Mahallesi’nde 19 Kasım 2019’da apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Pehlivan hakkında ‘tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.