Gül’e yakın kaynak: Doğru formül bulunursa aday olabilir

Aday olup olmayacağı gündemden düşmeyen 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yakın bir kaynak, “Doğru formül bulunursa aday olabilir” dedi.

Hürriyet’ten Deniz Zeyrek bugünkü yazısında, ‘Gül’e yakın kaynağı’na “Gül Cumhurbaşkanlığı adaylığına olumlu bakıyor mu” sorusunu yöneltince net bir yanıt alamadığını yazdı.

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Zeyrek şöyle devam etti: “Kaynağım sadece şu yorumu yapabildi: ‘Seçim tarihi açıklanmadan önce görüşüyorduk, o da çok temkinli davranıyordu. Erken çıkış yapmak da geç kalmak da istemiyordu. Ancak artık tarih açıklandı ve bir hafta 10 gün içinde karar vermek zorunda. Nasıl bir tavır sergileyeceğini bilmiyoruz. Aday olur mu bilmem ama geçmişte çok duyduğumuz ‘Tayyip Bey’e rakip olmaz’ inancının artık zemini kalmamış. Doğru formül bulunursa aday olabilir.’“

Hürriyet yazarı, Gül’le zaman zaman görüşen kaynağının “Eski dava arkadaşlarının çok tepkisini çekmemek, oradan ‘hain’ damgasını yememek için CHP’nin adayı olmaz. Hatta başka partilerin de adayı olmayıp ‘partiler üstü’ bağımsız bir aday olmak ister” sözlerini aktardı.