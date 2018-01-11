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Yaramazlara biraz batar!

Gül’e AKP’den çağrı: Partimizin neferi olarak bulunması gerekli

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AKP Sözcüsü Mahir Ünal, gündemin odağındaki 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le ilgili “Gül’ün bir AK Parti’li nefer olarak bulunması gerektiğinin altını çizdik” dedi.

Fotoğraf: Reuters

AKP’nin kurucularından olan Gül, sivillere ’15 Temmuz ve devamı niteliğindeki terör eylemleri’ne şiddet kullanarak müdahale etmeleri durumunda hukuki dokunulmazlık getiren 696 sayılı KHK’daki ‘muğlaklığın’ hukuk devleti açısından ‘kaygı verici’ olduğunu söylemişti.

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Erdoğan, açıklamayı ‘üzücü’ bulmuş, Gül, “Sorumluluğum” diye yanıt vermişti.

Erdoğan açıklamalarına, “Dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl olur da gidip Kemal’in kayığına binersiniz. Yazıklar olsun” diyerek devam etmiş, Gül “İfade özgürlüğü partimizin kuruluş ilkesi” yanıtı gelmişti.

Cumhurbaşkanından Gül’e son çıkış ise şöyle olmuştu: “Birileri ‘Hayır’ için kampanya yürütüyor.”

AKP sözcüsü, Erdoğan’ın partisinin vekilleriyle bir araya geldiği toplantının ardından konuştu.

Ünal, Gül’le ilgili soruyu şöyle yanıtladı: “Türkiye’nin güven adası olarak mücadele verdiğini herkes biliyor. Bu mücadele devam ederken Abdullah Gül’ün de bir AK Parti’li nefer olarak bulunması gerektiğinin altını çizdik. Yoksa biz siyasi hesaplarla hiç hareket etmedik.”

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