Gül’den ‘Zeytin Dalı’ mesajı: Allah ordumuzu muzaffer etsin

Ortalık toz duman. Rusya neyin karşılığında Türkiye’ye onay verdi? ABD’nin tepkisi ne olacak? Müdahalenin kapsamı nedir? Menbic’e de uzanır mı? Tüm bu soruları Washington’da bulunan üst düzey Suriyeli Kürt yetkililerine yönelttik.