Gül’den ‘Zeytin Dalı’ mesajı: Allah ordumuzu muzaffer etsin

11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Afrin’de başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin bir mesaj paylaştı.
Hükümete ilk açık eleştirisini, 696 sayılı KHK ile sivillere getirilen ‘ceza muafiyeti’ne ilişkin yönelten eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir süredir Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından isim verilmeden eleştiriliyor.
Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Gül şöyle dedi: “Allah ordumuzu muzaffer etsin, askerlerimizin yardımcısı olsun.”
Allah ordumuzu muzaffer etsin, askerlerimizin yardımcısı olsun.
— Abdullah Gül (@cbabdullahgul) January 20, 2018