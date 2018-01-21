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Yaramazlara biraz batar!

Gül’den ‘Zeytin Dalı’ mesajı: Allah ordumuzu muzaffer etsin

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11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Afrin’de başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin bir mesaj paylaştı.

Fotoğraf: DHA

Hükümete ilk açık eleştirisini, 696 sayılı KHK ile sivillere getirilen ‘ceza muafiyeti’ne ilişkin yönelten eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir süredir Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından isim verilmeden eleştiriliyor.

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Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Gül şöyle dedi: “Allah ordumuzu muzaffer etsin, askerlerimizin yardımcısı olsun.”

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