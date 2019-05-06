Gül’den Sabah yazarı Övür’e: Yazısı yalan, kötü niyetli ve saygısızca

Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla gizlice görüştüğü iddiasını yalanladı.

Fotoğraf: Twitter

Sabah yazarı Mahmut Övür cumartesi günkü yazısında Kılıçdaroğlu’nun bir saatliğine İstanbul’a gelip Kalamış Marina’dan hareket eden bir yatta bir kişiyle gizlice görüştüğünü öne sürmüştü. Övür bugünkü yazısında da söz konusu kişinin Gül olduğunu yazdı.

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Övür, Gül’ün bir kısım Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyesiyle yakın ilişkisi bulunduğunun iddia edildiğini aktardı. Yazıda bu ilişkiyi kimin iddia ettiği bilirtilmedi. Övür’e göre bu nedenle Gül seçimler için devreye sokuldu.

Gül’ün basın ofisinden yapılan açıklamada ise iddia net şekilde yalanlandı: “Bugün Sabah Gazetesi’nde Mahmut Övür’ün 11.Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ile ilgili yazısı tamamen yalan, kötü niyetli ve saygısızcadır.”



