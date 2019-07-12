Gül’den ‘No comment’

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendi ismini taşıyan üniversitenin mezuniyet törenine katılmak için geldiği Kayseri’de, S-400 ve kurulacağı öne sürülen yeni partiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Abdullah Gül, 23 Haziran İstanbul seçiminde oyunu kullanırken, “İnşaallah her şey güzel olur” demişti. Fotoğraf: DHA (Arşiv)

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Abdullah Gül Üniversitesi’nin (AGÜ) mezuniyet törenine katılmak üzere Kayseri’ye geldi. Abdullah Gül, havaalanına indikten sonra üniversite binasına geldi. Burada üniversite rektörü Prof. Dr İhsan Sabuncuoğlu ile görüşen Gül, mezuniyet alanına giderken basın mensuplarının kendisine yönelttiği S-400 ve yeni partiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Gül, “Kayseri’de bulunma nedenim eğitim maksatlıdır. Başka açıklamalar yapıp bu eğitim faaliyetini gölgelemek istemem” dedi.

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Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri’de kendi adını taşıyan üniversitenin mezuniyet töreninde konuştu. Fotoğraf: DHA

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) kampüsünde düzenlenen mezuniyet törenine, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Vali Şehmus Günaydın, AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende konuşan 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “İsmimi taşıyan bir üniversitenin açılışında nasıl bulunduysak mezuniyetinde bulunmak da benim için bir heyecan oluyor. Bu üniversiteyi kurarken vizyonumuz, amacımız iyi bir üniversite kurmaktı. İyi bir üniversiteyi bilenlerle bir araya gelindi. Her şeyin başının eğitim olduğuna inandığım için bunu çok destekledim. Tabi ki kendi adımı taşıyan bir üniversite olunca kendi düşüncelerimi ilgililere aktardım ve bu üniversite ortaya çıktı. Bu üniversitenin ayrıcalıklığı şuradan geldi; sadece iyi akademisyenler, okullar değil sizleri iyi öğrencilerle buluşturduk. Anlattıklarınızı en iyi öğrenen kişilerle karşı karşıya oldunuz. Üniversitenin emin adımlarla yükseldiğini görmek hepimizi mutlu ediyor” dedi.