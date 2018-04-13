Gül’den ‘mesaj’: Troll merkezleri kuruluyor, mesajlarla dünya boğuluyor

Troll merkezlerinin kurulduğuna dikkat çeken 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Troll merkezlerinin kurulduğunu, binlerce insanın buralarda nasıl çalıştığını ve nasıl mesajlarla bütün dünyayı boğduğunu yaşıyoruz” diye konuştu. Gül ayrıca, enformasyon teknolojisindeki ilerlemelerle dünyanın daha şeffaf bir yer olduğunu da savundu.

21’inci Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin Cumhurbaşkanları Oturumu’nda konuşan Abdullah Gül, dünyada oluşan ortam nedeniyle enformasyon teknolojisinin her şeyi şeffaflaştırdığını söyledi.

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Kimsenin artık kafasını kuma gömmüş olamayacağını savunan Gül, sözlerine şöyle devam etti: “Herkes her şeyi takip edebilir hale geldi. Dolayısıyla dünyanın her köşesinden başka köşesini takip ediyorlar. Böyle olunca fakirler zenginliği, zenginler fakirliği görüyor, her gün acı çekenleri görüyor ve bunun neticesinde ortaya güzel şeyler, örnekler, güzellikleri örnek alan davranışlar çıkarken, bir taraftan da öfke, hınç, radikal akımlar da ortaya çıkıyor.”

Gül konuşmasına, teknolojinin ilerlemesiyle ortaya çıkacak sorunları anlatarak devam etti: “Makinadan robota, robottan bilgisayarlara oradan şimdi yapay zekanın yönettiği fabrikalara geçilmeye başlanırsa o zaman ortaya iki şey çıkacak; biri işsizlik. Bu istihdam meselesi müthiş bir şey. Devletleri yönetenler, geleceği, problemleri görerek tedbir alması gerekir. Büyük istihdam problemleri ortaya çıkacak, büyük işsizlik çıkacak.”

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Eski cumhurbaşkanı, internet ortamındaki trollere de dikkat çekti: “Troll merkezlerinin kurulduğunu, binlerce insanın buralarda nasıl çalıştığını ve nasıl mesajlarla bütün dünyayı boğduğunu, seçimlere nasıl müdahale edildiğini, radikal akımların nasıl desteklenip, ülkelerin nasıl zayıflatıldığını yaşıyoruz. Pozitif gündemde mi negatif gündemde mi ülkeler ilerleyecek?”