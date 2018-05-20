Gül’den İnce’ye ‘Gülen’in iade talebi’ sitemi: Benden değil de ABD’den bilgi alması üzücü

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, Fethullah Gülen’in iadesine ilişkin iddialarına tepki gösterdi. Gül, “Cumhurbaşkanlığına talip olan birisinin Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden değil de Amerika yetkililerinden bilgi alması Türkiye adına üzücü bir tablodur” dedi.

İnce, 24 Haziran’da cumhurbaşkanı seçildikten sonra yargıyı temizleyip bağımsız bir yargı kuracağını, Gülen’i de getirteceğini söyledikten sonra ‘Amerikalılar’ tarafından arandığını belirtip “Fethullah Gülen’in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmadığını söylediler” demişti.

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‘Hem uluslararası sözleşmeler hem de kendi mevzuatına göre’

Bu iddialara tepki gösteren Bakan Gül şunları söyledi: “Sayın Muharrem İnce’nin açıklamaları gerçekten talihsiz açıklamalar. Türkiye Cumhuriyeti, hem uluslararası sözleşmeler hem de kendi mevzuatına göre yapması gereken tüm prosedürleri usulüne uygun şekilde yerine getirmiştir. Burada yerine getirmeyen taraf, Amerika Birleşik Devletleri’dir. Bir terörist başını her türlü delile rağmen yedi kez iade talebi gönderilmesine rağmen bunu yerine getirmeyen Amerika Birleşik Devletleri’dir. İade için her türlü prosedür, hem darbe girişimi öncesi hem de darbe girişimi sonrası Amerika’ya iletilmiştir. Burada hazin olan şu dur: Türkiye Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanlığı’na talip olan birisinin Türkiye Cumhuriyeti’ni ilgilendiren bir konuda Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden değil de Amerika yetkililerinden bilgi alması ve bunun üzerinden kamuoyuna bilgi vermesi, bu bilgiye inanması gerçekten Türkiye adına üzücü bir tablodur.”

‘Türkiye’yi de böyle mi yöneteceksiniz?’

İnce’nin kendisine ya da bakanlık yetkililerine ulaşması halinde gerekli bilgi ve belgeleri alabileceğini belirten Bakan Gül şöyle konuştu: “Siz Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetimine talip olacaksınız; Türkiye Cumhuriyeti’ni ilgilendiren bir konuda, ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin adalet bakanı var, adalet bakanını arayıp ya da bakanlık yetkililerinden bir bilgi alayım’ demek yerine ülkedeki mesele için 10 bin kilometre öteden Amerikalı yetkiliden bilgi alırsanız, bu, son derece Türkiye adına çok üzücü bir tablodur. Acaba Türkiye’yi de yönetirken de ülkenin kendi dinamiklerinden değil de ta okyanus ötesinden Washington’dan, New York’tan, Pensilvanya’dan başka yerlerden gelen bilgilerle mi Türkiye’yi yöneteceksiniz? Bu, FETÖ’nün ortaya atmış olduğu algı operasyonuydu 1.5 yıl önce, nitekim onun da doğru olmadığı ispat edilince haberler çekilmişti. Şimdi tekrar bunlar ısıtılıp ısıtılıp gündeme getirilmeye çalışılıyor. Bunları Türkiye’de hiçbir şekilde gerçeklikle bir alakası bulunmamaktadır. Bunlar tamamen daha önce FETÖ’nün kullanıp attığı iddialardır. Cumhurbaşkanlığına talip olan birinin ciddiyetle Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarıyla iş birliği, diyalog içinde olmalıdır. Telefonlarımız açık, yerimiz, makamımız belli. Türkiye Cumhuriyeti’nin adalet bakanına, Sayın İnce, 24 saat ulaşabilir ve sorabilir. Bu iadeyi mahkemeler istiyor. Bu bilgiyi oradan da alabilir. Hal böyleyken başka yerden alınan bir bilgiyi doğru ve gerçekmiş gibi söylemek bir devlet adamına yakışmaz. Bu konularda ihtiyaç duyulursa her türlü bilgi-belge verilecektir.”