Gül’den Erdoğan’a yanıt: Görüşümü paylaşmak sorumluluğum

Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hükümetin çıkardığı 696 sayılı KHK’ya ilişkin eleştirisine iktidardan gelen tepkilere yanıt verdi: “Önemli konulardaki görüşlerimi paylaşmak benim sorumluluğum, arkasında başka bir şey aramanın anlamı yok.”

Sivillere ‘darbe girişimi ve devamı niteliğindeki terör eylemleri’ne şiddet kullanarak müdahale etmeleri durumunda hukuki dokunulmazlık getiren 696 sayılı KHK çıktığı günden itibaren tepki çekmişti.

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Gül de Twitter’dan yasanın dilinin ‘muğlak‘ olduğunu belirterek düzeltilmesi gerektiğini dile getirmiş, eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç da Gül’ün tweet’in retweet etmişti.

Ardından AKP’li basında Abdullah Gül’e yönelik eleştiriler başlamıştı. Gül’ün yeni bir siyasi oluşuma hazırlandığı yönündeki kulis haberleri de yoğunlaşmıştı.

Beş gün sessiz kalan Erdoğan ise Afrika gezisi dönüşü uçakta yasanın aynen devamından yana olduğunu açıklarken Gül’ün sözlerinin ‘üzücü‘ olduğunu belirterek, bu açıklamanın ‘reteweet’lerle farklı bir yere işlediğini söylemişti.

Cuma namazı çıkışı İstanbul’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, şöyle konuştu: “Biliyorsunuz kanun hükmünde kararname yayınlandı, aslında o KHK’yı ben sahiplendim. Doğru amaçla ve iyi niyetle yapmış bir kararname. Yalnız orada bir boşluk görüyorum. İleride durumdan vazife çıkaracak bazıları hepimizi çok üzecek olaylara vesile verebilirler. O yüzden ufak bir düzeltmeyle bunun önüne geçilebilir diye düşündün. Nitekim birçok saygı duyduğumuz hukukçu da bu şekilde açıklamada bulundular.”

“Bunu oraya buraya çekmenin, arkasında bir mesele aramanın hiçbir anlamı yok” diyen Gül hayatını millet ve devlete hizmet ederek geçirmiş bir cumhurbaşkanı olarak önemli konularda görüşlerini paylaşmanın sorumluluğu olduğunu belirtti.