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Yaramazlara biraz batar!

Gül’den ‘367 kararı’ hatırlatmalı YSK eleştirisi: Bir arpa boyu yol alamamışız

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, YSK’nın İstanbul büyükşehir belediyesi seçimlerinin iptali kararını 2007’deki ‘367 kararı’na benzeterek, ‘bir arpa boyu yol alınamadığı’ vurgusu yaptı.

Fotoğraf: DHA

YSK kararını değerlendiren Gül, şunları yazdı:

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“Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız ‘367 Kararı’ karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız.”

11’inci cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylaması 27 Nisan 2007’de yapılmıştı. Burada toplam 361 oy kullanılırken, Abdullah Gül 357 oy almıştı. Oylamanın hemen sonrasında, CHP ‘367 oy şartı’ iddiasıyla seçimi Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı. Anayasa Mahkemesi 1 Mayıs’ta verdiği kararla, ‘367 şartı’nı kabul ederek yapılan birinci tur oylamayı iptal etmişti. Bunun üzerine 6 Mayıs’ta yapılan iki yoklamada da toplantı yeter sayısının (367) bulunamayışı yüzünden 11’inci cumhurbaşkanı seçilememişti.

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