‘Gülben Ergen’e hakaret’ten: Cem Küçük’ün iki yıl hapsi istendi

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Yazar Cem Küçük’e, şarkıcı Gülben Ergen’e hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezası istendi.

Bakırköy başsavcılığının hazırladığı iddianamede, Küçük’ün 27 Temmuz 2016’daki televizyon programında Ergen’e küfür, hakaret ve iftiralarda bulunduğu savunuldu.

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Ergen’in suç duyurusu sonrası hazırlanan iddianamede savunmasına yer verilen Küçük, programa konuk olarak katıldığını, eleştiri mahiyetinde düşüncelerini aktardığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

İki yıl istendi

İddianamede taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı da ifade edilerek düşünce açıklanırken küçültücü sözlerin kullanılmaması gerektiği, bunun olması halinde haber verme ve eleştirme hakkının kalktığı belirtildi.

Küçük’ün sözlerinin ‘Ergen’i kamuoyu ve toplum önünde küçük düşüren, şeref, onur ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu’ aktarılan iddianamede, Küçük’e ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret’ suçundan üç ay 15 günden iki yıl dört aya kadar hapis cezası istendi.

İddianame kabul edilirse yargılama Bakırköy 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.