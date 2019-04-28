Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gülay Tunçel: Çocuk istismarları artarken…

İnsana, savunmasız bebeğe, çocuğa, kadına, doğaya, hayvana yapılan şiddet, taciz, işkence  haberleri geçmişte gazetelerin üçüncü sayfalarında yer alırdı. Ancak son zamanlarda bu tür haberler manşetlere taşınacak kadar sıklaştı.

Böyle haberler moralleri sıfırlıyar, insanlığın ne hale geldiğini sorgulatıyor… Ekranlarda da konunun uzmanları toplumdaki bu cinnet halinin arka planını aydınlatmaya çalışıyor. Ben de bu çabalara katkı sağlamak adına Başarı Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Melis Avcı ile çocuk istimarı ve tacizler üzerine konuştum.

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Böyle sapkın kişinin ruh hali nasıldır?.. Temelinde ne vardır?.. Bunu nasıl yapabilir?.. sorularına cevap aradım.

Gülay Tunçel’in yazısı

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