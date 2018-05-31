Gül üzerindeki ısrar Akşener’i şaşırtmış: Şimdi haklı olduğumu seçmen görüyor

Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün çatı adaylığı konusunda ısrarla karşılaşması ve farklı grupların yan yana durmasından şaşkınlığa uğradığını belirterek, bu konudaki karşı tavrının doğru olduğunu şimdi seçmenin gördüğünü söyledi.

Cem TV’de soruları yanıtlayanAkşener MHP’de olduğu dönemdeki kurultay sürecinin ardından İYİ Parti’yi neden kurduklarını şöyle anlattı: “15 Temmuz’dan sonra bir süreç geçti ve Türkiye karşımıza bizim bugün cebelleştiğimiz, tek kişinin iki dudağının arasına sıkıştırıldığı bir referanduma gittik. O referandumda ben çok sert bir ‘hayır’ propagandası yaptım. Namuslu bir ‘evet’ çıksaydı ben evime dönecektim. Bu referandumun ardından bana ‘parti kur’ denildi. Ve İYİ Parti’yi kurduk. Biz MHP’nin bir parçası gibi kurulmadık. Tayyip Bey’in 2001’de yapmaya çalıştığını biz bugün gerçekleştirdik. 16 Nisan çok etkili oldu benim üzerimde. Fatsa’ya gittim ben. Orada sol yumruğu havada benimle karşılıklı bağıranlar vardı. Önceden olsa biz dövüşürdük. Türkiye’de öncelik sıralamaları ideolojilerin önüne geçti. Bir yorgun şoförle bu ülke yürütülüyor. Hem geveze hem çok yorgun.”

Reklam

‘Seçmen görüyor’

İYİ Parti lideri, muhalefetin ittifak kurmak için yaptığı görüşmeler sırasında gündeme gelen Gül’ün çatı adaylığının kendisi tarafından reddedilmesiyle ilgili de şunrarı söyledi: “Şimdi size bir soru; eğer sayın Gül’ü, bu arada kendisini çok sever, sayarım. Soru şu; Muharrem beyin adaylığı, Temel beyin adaylığı, Demirtaş’ın adaylığı, Tayyip beyin adaylığı. Son derece güzel bir seçim süreci gidiyor. Tayyip bey kime hakaret edeceğini şaşırdı. Çünkü seçilmiş rakip yok. Abdullah Gül konusunda çok ısrar gördüm. Şaşkınlığa uğramış durumdayım. Abdullah Gül ile ilgili süreçte Türkiye’de çok farklı bir grupların yakın olduğuna şahit oldum. Ve benim dediğimin doğru olduğunu seçmen şu an görüyor.”