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Yaramazlara biraz batar!

Gül ‘şahsına yönelik eleştirilere’ yanıt verdi: İfade özgürlüğü partimizin kuruluş ilkesi

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Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, şahsına yönelik eleştirilere yanıt verdi: “Düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim.”

Fotoğraf: Reuters

Gül’ün Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle: “Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, hakaret ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum.

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Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim.”

AKP’nin kurucularından olan Gül, sivillere ’15 Temmuz ve devamı niteliğindeki terör eylemleri’ne şiddet kullanarak müdahale etmeleri durumunda hukuki dokunulmazlık getiren 696 sayılı KHK’daki ‘muğlaklığın’ hukuk devleti açısından ‘kaygı verici’ olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, açıklamayı ‘üzücü’ bulmuş, Gül, “Sorumluluğum” diye yanıt vermişti.

Erdoğan bugün de Gül’ü kastederek, “Dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl olur da gidip Kemal’in kayığına binersiniz. Yazıklar olsun” demişti.

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Akşam Postası / 30 Aralık 2017

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ‘696 sayılı KHK’yla ilgili yönelttiği eleştirileri kastederek “Dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl olur da gidip Kemal’in kayığına binersiniz. Yazıklar olsun” dedi.

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