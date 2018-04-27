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Yaramazlara biraz batar!

Gül randevu verdi: Açıklama yarın

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24 Haziran seçimleri öncesinde Saadet Partisi ile birlikte haraket eden 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ne yapacağını yarın açıklayacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül şöyle dedi: “Ülkemiz olağanüstü seçime gidiyor. Memleketimiz için hayırlı olsun. Şüphesiz ki seçim deyince beklentiler, tartışmalar da bir parçası, bunlardan kaçınılamaz. Memleketin geleceğinden kaygı duyan tartışan herkes bu kaygıyı taşıyacaktır. Bugünlerde bu tartışmalar olurken benim ismim etrafında da herkes bir şeyler söylüyor. Bunları bir cami önünde konuşmak istemem. Yarın sizi çağıracak, detaylı olarak anlatacağım.” 

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