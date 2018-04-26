Gül olmazsa Saadet’te iki alternatif aday: Haşim Kılıç ve Abdüllatif Şener

Bir yandan partisinin cumhurbaşkanı adayı olması için 11. cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ikna etmeye çalışan Saadet Partisi Genel Bakanı Temel Karamollaoğlu, diğer yandan kendi tabanında temayül yoklaması yaptırıyor.

Habertürk’ün haberine göre, Saadet Partililere yönelik internet tabanlı hizmet veren ‘Saadet Kart’ üzerinden üyelere cumhurbaşkanı adaylığı için tercihleri soruldu. Oylamada Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu dışında eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve AKP’nin kurucularından eski başbakan yardımcısı Abdüllatif Şener de seçenek olarak sunuldu.

Reklam

Partililerden ikinci tercihlerini de belirtmeleri istendi.