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Yaramazlara biraz batar!

Gül olmayınca: Saadet Partisi’nde ibre Karamollaoğlu’na döndü

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CHP ve İYİ Parti ile 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ortak adaylığı konusunda yürüttüğü temaslardan istediği sonucu alamayan Saadet Partisi’nde (SP) cumhurbaşkanı adaylığı için ibre genel başkan Temel Karamollaoğlu’na döndü.

Fotoğraf: DHA

SP’nin adı, şimdiye dek İYİ Parti ve CHP’yle anılmış, partilerin ‘çatı aday’ olarak Gül’ü konuştuğu iddiaları ortaya atılmıştı.

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SP’li bir yetkili ise adaylarının Gül olmayacağını açıklamıştı. Parti son olarak, cumhurbaşkanı adayını 1 Mayıs’ta açıklayacağını duyurmuştu.

Hürriyet’te yer alan habere göre SP’deki eğilim yoklamalarında da Gül ile birlikte adı öne çıkan Karamollaoğlu’nun adaylığının yakında açıklanabileceği belirtiliyor. SP’de yapılan eğilim yoklamalarında eski başbakan yardımcısı Abdüllatif Şener ile eski Anayasa Mahkemesi başkanı Haşim Kılıç’ın adı da gündeme geldi.

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SP kaynakları, eğilimlerde ağırlıklı tercihin Gül ve Karamollaoğlu’ndan yana olduğunu belirtirken, “Gül de CHP ve İYİ Parti ile ortak aday seçeneği doğrultusunda öne çıktı, yoksa partide genel eğilim Karamollaoğlu’nun aday olmasından yana” dedi.

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