Gül buketlerini ‘parayla süsleyen’ dört kişi tutuklandı

Afrika ülkesi Malavi’de, Sevililer Günü’nde, kırmızı gül buketlerini ülkenin para birimi kvaçayla ‘süsleyen’ dört kişi tutuklandı.

Fotoğraf: WhatsApp

2 bin kvaça (17.93 lira) banknotlarıyla süslenen buketler Sevgililer Günü’nün kutlandığı pazar günü WhatsApp gruplarında paylaşılınca merkez bankası yetkilileri konuyla ilgili inceleme başlattı. Kullanılan banknotların gerçek olduğu tespit edildi. Durum polise bildirildi.

Reklam

Merkez bankası ve polisin işbirliğiyle, ‘bilinçli şekilde ulusal para birimine zarar verdikleri’, ‘parayı kanuna aykırı şekilde kullandıkları’ gerekçesiyle buketleri hazırladıkları tespit edilen dört kişi Blantyre kentinde tutuklandı.

Hakim karşısına çıkacak dört kişinin 5 milyar kvaça (44 milyon 827 bin lira) para cezasına çarptırılabilecekleri belirtildi.