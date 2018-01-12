Gül, AKP’yle ‘polemiğe girmedi’: OHAL inşallah son kez uzatılır

Gündemin odağındaki 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül, OHAL’in altıncı kez uzatılmasıyla ilgili, “OHAL’in son defa Meclis’e sevk edildiği kanaatindeyim. İnşallah son kez uzatılır” dedi.

AKP’nin kurucularından Gül, sivillere ’15 Temmuz ve devamı niteliğindeki terör eylemleri’ne şiddet kullanarak müdahale etmeleri durumunda hukuki dokunulmazlık getiren 696 sayılı KHK’daki ‘muğlaklığın’ hukuk devleti açısından ‘kaygı verici’ olduğunu söylemişti.

Erdoğan, açıklamayı ‘üzücü’ bulmuş, Gül, “Sorumluluğum” diye yanıt vermişti.

Erdoğan açıklamalarına, “Dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl olur da gidip Kemal’in kayığına binersiniz. Yazıklar olsun” diyerek devam etmiş, Gül “İfade özgürlüğü partimizin kuruluş ilkesi” yanıtı gelmişti.

Cumhurbaşkanından Gül’e son çıkış ise şöyle olmuştu: “Birileri ‘Hayır’ için kampanya yürütüyor.”

‘Gerekliydi ama artık her şeyin normalleştirilmesi gerek’

Cuma namazı çıkışında konuşan Gül’e AKP’den yapılan açıklamalar soruldu. Gül, kısa bir yanıt verdi: “Polemiğe girmek istemiyorum arkadaşlarla.”

AYM’nin ‘Alpay-Altan kararı’nın sorulduğu Gül, bir kez daha, “Gazeteci ve yazarların tutuksuz olmasının doğru olduğu kanaatimi her zaman söyledim” dedi.

OHAL’le ilgili değerlendirme yapılması istenen Gül, sözlerini şöyle bitirdi: “OHAL’in son defa Meclis’e sevk edildiği kanaatindeyim. İnşallah son kez uzatılır. Tekrar reformcu bir Türkiye olduğunu göstermesi, ekonomi, dış ilişkiler itibariyle çok doğru olacağına inanıyorum. Çok olağanüstü bir dönem yaşadı Türkiye, kontrol altına almak için gerekliydi ama artık her şeyin normalleştirilmesi Türkiye için çok büyük iyilik olur.”