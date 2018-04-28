Gül: Adaylığım söz konusu değil

Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Her şeyi geride bıraktım” diyerek cumhurbaşkanlığına adaylığının söz konusu olmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı merak edilen Gül, ” Artık her şeyi geride bıraktım. Bir faninin ulaşabileceği bütün bütün makamlara ulaşmış vaziyetteyim. Ne ben ne ailem herhangi bir beklenti, herhangi bir arzu içinde değiliz. Tüm beklentimiz memleketimizin huzurlu, istikrarlı olması” diye konuştu.

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Eski cumhurbaşkanı, ‘geniş bir mutabakat’ oluşması adaylığı aklından geçirdiğini de saklamadı. Adaylık konusunun kendi inisiyatifiyle değil, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun adını telaffuz etmesiyle gündeme geldiğine dikkat çeken Gül, şöyle devam etti: “”Hareketlilik benim dışımda gelişti. Geniş bir mutabakat söz konusu olursa üstüme düşeni yapmaktan çekinmeyeceğimi söylemişimdir. Gelecekle ilgili kaygılarım varken toplumun büyük kesiminden de talep gelince böyle bir sorumsuzluk göstermeyeceğimizi de ifade etmişimdir. Temel beyin yaptığı görüşmeler neticesinde böyle bir mutabakatın olmadığı görülmüştür. Böylece adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir.”

Gül şöyle devam etti: “Seçim sürecinin ayrıştırıcı bir atmosferde geçmemesi bütün arzum. Seçimler biter kendi gerçeğimizle baş başa kalırız. Daha yapıcı bir kampanya yürütülmesini herkese öneririm. Türkiye’nin geleceği güçlü bir demokrasiden, kuvvetler ayrılığı prensibinden, hak ve özgürlüklerin evrensel niteliklerdeki standartlarda uygulanmasından geçer. Ümit ederim Türkiye bu seçimden sonra tüm bunları gerçekleştirir. Ayrılıklar demokrasinin gereğidir. Çoğulculuk düşmanlık anlamına gelmez.”

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Gül, kendisiyle ilgili ‘ileri geri’ konuşan bazı AKP’lileri eleştirmekten de geri durmadı: “Benimle ilgili zaman zaman saygısızlık boyutuna ulaşan sözleri söyleyenlere de şunu söylemek isterim. Başlarını iki ellerinin arasına alıp bugün söylediklerini bir muhasebe etsinler.”

11’nci cumhurbaşkanı son olarak şunları söyledi: “Polemiklerden uzak durmak istiyorum.”