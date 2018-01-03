‘Gül adayınız olur mu? sorusu üzerine SP lideri: Önce partimize bakacağız

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi partisinden aday gösterilip gösterilmeyeceğine ilişkin olarak, “Önce kendi kadrolarımız içindeki adaylara bakacağız” demekle yetindi.

Karamollaoğlu, Gül’ün Saadet Partisi’nin başına geçeceği yönündeki haberlere ilişkin, “Büyük memnuniyet duyarız” demişti.

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Kurucusu olduğu AKP’nin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile 696 sayılı KHK üzerinden tartışmaya giren Gül’ün muhalefet partilerinin cumhurbaşkanı adayı olabileceğine ilişkin yorumlar, Karamollaoğlu’nun basın toplantısında da gündeme getirildi.

SP lideri şöyle dedi: “Herkes bilsin ki biz cumhurbaşkanlığı için aday göstereceğiz. Önce kendi kadrolarımız içinde adaylara bakacağız. Kendi kadrolarımız içinden çıkacak adaylar hakkında da kamuoyunun tavrının ne olacağına bakıyoruz. Biz Saadet Partisi olarak kazanabileceğimiz en güçlü adayı destekleyeceğiz.”

‘Ortak aday kamplaşmaya neden olabilir’

Karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığına ‘kendisinin aday olup olmayacağı’ yönündeki soruyu ise şöyle yanıtladı: “Şartlar ne gösterir bilinmez. Ama tekrar ediyorum, biz kazanacak bir aday göstermek istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı için ‘ortak aday’ kamplaşmaya neden olabilir. Onun için biz bir aday çıkaracağız. Çıkardıktan sonra diğer partiler ne yapar bunu bilemem. Seçimlere gidilirken kamplaştırıcı ifadeler yerine daha çok ilkeler üzerinden gidilmesinden yanayız. Biz herkese hitap edecek bir aday olmalı diye düşünüyoruz.”

Saadet Partisi, Gül ve Erdoğan’ın kadrolarından yetiştiği Erbakan liderliğindeki Milli Selamet ve Refah’ın mirasçısı.