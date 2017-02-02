‘Güçler ayrılığı’na dikkat çeken Merkel ‘uyardı’: Özgürlükler dikkate alınmalı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’nin güçler ayrılığı ilkesini ve özgürlükleri dikkate almasını istedi.

Merkel’le düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Yıldırım, “Uygulamalarla ilgili şikayetler kulağımıza geliyor. Bu kadar büyük bir olayın yüzbinlerce sorumlunun içinde olduğu bu darbe girişiminde hata olabilir. Ancak bir kasıt söz konusu olamaz. Başından beri söylüyoruz. Türkiye bir hukuk devleti, intikam duygusuyla hareket etmeyeceğiz. Adalet içerisinde muamele yapacağız” dedi.

Merkel: Özgürlüklerin önemi dikkate alınmalı

Merkel ise, “Siyasi adımlarda siyasi özgürlük ve basın özgürlüğünün, güçler ayrılığının ne kadar önemli olduğunun dikkate alınmasını arzuluyoruz” dedi.

Alman başbakan, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmesinde de benzer vurgular yapmıştı.