‘Gucci yakıyor’: Russell Westbrook, All-Star öncesinde Kevin Durant’ı soran gazetecilere ‘moda haftası’nı anlattı 

OKC Thunder’ın yıldızı Russell Westbrook, All-Star öncesinde kendisine Batı Karması’nda birlikte oynayacağı eski takım arkadaşı Kevin Durant’ı soran gazetecilere ‘moda haftası’nı anlattı.

Trend Basket’te yer alan habere göre Westbrook, OKC Thunder’ın Durant’in yeni takımı Golden State Warriors ile evinde karşılaştığı maçta atışma yaşadığı oyuncuyla ilgili sorular üzerine şunları söyledi: “Moda haftası harika. Gördünüz mü? Dikkat ediyor musunuz hiç? Harika görünen, sabırsızlıkla beklediğim birçok şey olacak Moda haftasında. Public School’un yeni kreasyonunu gördünüz mü? Çılgınca. Başka ne var? Gucci. Gucci’nin yeni şeyleri yakıyor. Bunlar iyi şeyler, adamım.”

Russell Westbrook was asked about being in the locker room with KD.

He deflects and talks about fashion week.pic.twitter.com/BigAWzl7n9

