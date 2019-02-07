Gucci ırkçılıkla suçlanmasına yol açan kazağı piyasadan çekip özür diledi

İtalyan-Fransız moda devi Gucci, ırkçılıkla suçlanmasına yol açan kazak modelini piyasadan çekmeye karar verdi ve bir basın açıklamasıyla özür diledi.

Fotoğraf: Gucci

Kar maskesini andıran, burun hizasına kadar uzayabilen boğazlı siyah kazağın ağza denk gelen kısmında kırmızı şeritli bir açıklık yer alıyordu.

Reklam

Kazak sosyal medyada yoğun tepki çekmiş ve şirket, ırkçılık ve ayrımcılıkla suçlanmıştı.

Gucci tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Reklam

“Gucci yün baklava kazağı tasarımıyla kullanıcıları gücendirdiği için en içten şekilde özür diler. Ürünün mağazalarımızdan ve online alışveriş sitemizden geri çekildiğini teyit edebiliriz.



“Çeşitlilik savunduğumuz ve saygı duyduğumuz en temel değerlerimizden biridir ve her verdiğimiz kararda en önde gelen unsurlardan olmuştur. Kurumumuz genelinde çeşitliliğin artırılması taahhüdümüze tamamıyla bağlıyız ve Gucci ekibi olarak yaşanan vakadan önemli bir ders çıkartıyoruz.”

Geçtiğimiz aralık ayında da Prada benzer bir durum yaşamış, kalın kırmızı dudaklı maymuna benzer karakterler içeren anahtarlık ve cam süsleri yüzünden eleştirilmiş, tepkiler sonrasında ürünlerini piyasadan geri çekme kararı almıştı.