Guatemala’da cezaevinde isyan: Yedi mahkum hayatını kaybetti

Guatemala’nın başkenti Guatemala City yakınlarındaki bir cezaevinde isyan çıktı; en az yedi tutuklu hayatını kaybetti; 20 kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters

BBC’deki habere göre 4 bin tutuklunun bulunduğu Pavon Cezaevi’nde aşırı derecede içkili olan iki mahkum arasında kavga çıktı. İçkili mahkum diğerine ateş etti ve kavga büyüdü ve diğer mahkumların da karışmasıyla isyana dönüştüğü.

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1970’lerde 1000 kişi için inşa edilen ancak bunun dört katı mahkumun cezasını çektiği cezaevine 1500 asker ve polis yollandı.

Polisten yapılan açıklamada, sekiz saat süreyle cezaevi kontrolünün mahkumların eline geçtiği ancak sonrasında isyanın bastırıldığı belirtildi.

Aynı cezaevinde 2016’da çıkan bir isyanda 14 kişi hayatını kaybetmişti.