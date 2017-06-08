Guardiola’nın gözünden ‘eski öğrencisi’ Messi: Onun en muhteşem yanı basit işleri herkesten iyi yapması

Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin menajeri Josep Guardiola, Barcelona’da birlikte çalıştığı Arjantinli yıldız Lionel Messi için, “Onun en muhteşem yanı basit şeyleri onun kadar iyi yapacak başka kimsenin olmaması” dedi.

‘Düşünen spor dergisi’ Socrates’ten Buğra Balaban’ın çevirisine göre Guardiola, Katalunya Radyosu’nda katıldığı bir programda eski öğrencisi hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

‘Tek bir hata yapmaz’

Hollandalı futbol efsanesi Johan Cruyff’un “Futbol basit bir oyundur, zor olan ise basit futbol oynamaktır” sözünü hatırlatan 46 yaşındaki teknik direktör şunları söyledi: “Onun en muhteşem yanı basit şeyleri onun kadar iyi yapacak başka kimsenin olmaması. Kimse. Johan’ın (Cruyff) dediği gibi en zor şey basit oynamaktır. Çocukken basit oynamanız için öğretilen top kontrolü ve kısa pas gibi şeylerde tek bir hata dahi yapmaz. Üç kişiyi çalımlayıp gol atmasından ya da on yıldır yapmasına alıştığımız bu tür şeylerden bahsetmiyorum. Çocuklara onun hakkında öğretebileceğimiz en iyi şey, basit işleri diğer herkesten daha iyi yapıyor oluşu. Herkes bu basit olguları karmaşıklaştırıp bir şeyler eklemeye çalışırken o basit tutmayı başarıyor.”