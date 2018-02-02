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Yaramazlara biraz batar!

Guardian’ın muhabiri Afrin’de: Çoğu sivil olan çok sayıda insan öldü, yaralandı

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Britanya’nın saygın gazetelerinden Guardian’ın Ortadoğu muhabiri Martin Chulov, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüttüğü Afrin’den izlenimlerini yazdı.

Chulov, “Türkiye’nin sınır yerleşim bölgesine saldırısını takiben gelen çatışmalar birçoğu sivil olan çok sayıda kişiyi öldürdü, birkaç yüz kişiyi yaraladı” diye yazdı.

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Bianet’in aktardığına göre Chulov, TSK’nın bombardımanları sonrası binlerce kişinin yerinden olduğunu, insanların güneyin ve doğunun tekinsiz ve harabeye çevrilmiş topraklarına sürüldüğünü yazdı.

Afrin’in içinde yaşayanların, kentin dış mahallelerinin adım adım harap edildiğini söylediğini aktaran Chulov, Arin adındaki bir sivilin sözlerine de yer verdi: “Şehir boyunca hep yıkılmış evler ve küle dönmüş arabalar var. Halep’ten, İdlib’ten ve ülkenin diğer taraflarından bizim şehirde yaşayan birçok yerinden edilmiş aile var. Fakat şimdi kimse nereye gideceğini bilmiyor.”

Afrin’in doğusundaki bir köyde yaşayan 43 yaşındaki dört çocuk babası Ali’ninse “Hayat hiç de güzel değil, evet. Ama biraz da olsa huzurumuz vardı. Evimiz Suriye’deki bu lanetle birlikte yıkılmamıştı. Şimdi çoğu insan gibi biz de her şeyimizi kaybedeceğiz” dediğini yazdı.

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