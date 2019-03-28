Guardian’ın ekonomi editörü: Türkiye küresel bir krizi ateşleyecek kıvılcım olabilir

İngiliz gazetesi Guardian’ın ekonomi editörü Larry Elliot, Türkiye’nin küresel ekonomide çıkacak bir yangını ateşleyecek kıvılcım olabileceğini yazdı.

Kaynak: The Guardian

Yazıda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın spekülatörlere karşı hamlelerinin domino etkisi yaratabileceği vurgulandı.

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‘Çarşamba günü Erdoğan’ın kendine has sitiliyle yatırımcıların lirayı açığa satışını engelleyerek gösterişli bir şov yaptığı’ ifade edilen yazıda“Bunun hem kısa hem uzun vadede ciddi bir bedeli olacak” dendi.

Yazı özetle şöyle:

“Türkiye ekonomisinin resesyonda olduğu bu dönemde Erdoğan yerel seçimlerle karşı karşıya ve bu uzun süredir devam eden krizin omurgasını oluşturuyor.

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Türk cumhurbaşkanı seçmen desteği almak için geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri’ne ilişkin kararını kınadı, fakat bu, yatırımcılara ‘Ankara ve Washington’un arası açılıyor’ sinyali verdi. Lira sert düştü.

Erdoğan’ın spekülatörlerin liradan çıkışını engellemek için çözümü yabancı bankaların pozisyonlarını kapamak için ihtiyaç duyduğu liraya ulaşmalarını engellemek oldu. Bu da liradaki değer kaybını bir bedel karşılığında durdurdu: Borçlanma maliyetleri de, Türk borçlarını iflasa karşı sigortalamanın maliyeti de ciddi oranda arttı. Hisse piyasaları son üç yıla yakın bir dönemin en kötü günlerinden birini yaşadı ve yüzde 6 düştü.

Finansal piyasalarda beklenti Türkiye’deki durumun muhtelif olduğu ve herhangi bir domino etkisi yaratmayacağı. Fakat piyasalar her zaman böyle der. Küresel ekonomi yavaşlıyor ve merkez bankaları faizleri artırma planlarını rafa kaldırıyor, yatırımcılar Alman tahvilleri için negatif faiz ödemeye hazırlanıyor, ABD 10 yıllık tahvillerin getirisi üç aylık tahvillerden daha düşük – bu durum geçmişte hep resesyon öncesinde meydana gelmişti. Bazen tek bir kıvılcım yeter ve Türkiye bu kıvılcımı çok kolay sağlayabilir.”