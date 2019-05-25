Guardian’dan: ‘Zehirli’ kent yaşamında sağlıklı kalabilmek için dört ipucu

Soluduğumuz havanın temiz olmadığı, kullandığımız şampuan ve makyaj malzemesinden yediğimiz meyvelere birçok şeyin zehirli kimyasallar içerdiği bir ortamda yaşadığımızı biliyoruz. Kentlerin kalabalıklaşması, ulaşımda kullanılan yakıtlar, tarım ürünlerinin üretim sürecinin doğallıktan uzaklaşması, elektrik üretimi için kurulan santraller ve daha çok sayıda unsur bizi zehirli bir ortamda yaşamaya mahkum ediyor.

İmkanı olan ve kent hayatını terk etmeyi göz alanlar doğal ortama göç ederek soruna çözüm arıyor. Ya bunu yapamayanlar?

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‘WellnessMama.com’ adlı, ailelere sağlıklı yaşam konusunda yol gösteren internet sitesinin kurucusu Britanyalı Katie Wells ‘zehirli kent yaşamında’ sağlıklı kalabilmek için tavsiyelerde bulundu.

Günlük rutinimizde küçük değişiklikler yaparak daha sağlıklı bir yaşam sürebileceğimizi, maruz kalınan zehirli maddelerin astım, kanser gibi çok sayıda hastalığın nedeni olduğuna dikkat çeken blogger, Guardian’da yayınlanan yazısında önerilerini dört başlıkta sıraladı:

Uykuya dikkat!

Yeteri kadar ve kaliteli uyumaya özen gösterin. Bünye uykuda kendini doğal olarak yeniliyor. Karaciğerimiz sistemimizi kanserojen maddelerden arındırıyor.

Karanlıkta uyumayı da ihmal etmeyin çünkü ışık beyne ‘uyanık olduğunuz’ yönünde sinyal verir.

yönünde sinyal verir. Gece karaciğeriniz yorulduğu için uyanınca iki bardak sıcak, limonlu su için.

Plastikten vazgeçin

Fotoğraflar: Reuters

Günümüzde satın aldımız birçok şeyin ambalajı plastik. Plastikte özellikle hormonlar üzerinde olumsuz etkisi bulunan, kısa adı ‘BPA’ olan Bisfenol A maddesi var. Bu nedenle tek kullanımlık plastik almayın.

olan Bisfenol A maddesi var. Bu nedenle tek kullanımlık plastik almayın. Ailenin her üyesi için tekrar tekrar kullanabileceğiniz su şişeleri edinin -bu, sadece sağlınızı için değil, çevre için de çok yararlı.

Plastik bardak ve tabakları kullanmayın. Cam, çelik, bambu daha sağlıklı.

Mikro elyaf temizlik bezi kullanmayın.

Her ay bir güzellik ürününü doğal olanıyla değiştirin

Makyaj, saç bakım ürünleri, deodorantların çoğu kimyasal madde içeriyor. Bu nedenle doğal ürünlere yönelin. Hepsini bir anda değiştirmeyi göze alamazsanız her ay kimyasal içeren bir ürünü daha sağlıklısı, doğalıyla değiştirin.

Bir hastanede çalışmıyorsanız ya da özel bir durumunuz yoksa antibakteriyel sabunları kullanmayın. Bağışıklık sistemimizin çalışabilmesi için bakterilerle de temas etmesi gerek.

Çoğu deodorant terlemeyi engellemek için alüminyum içeriyor. Doğal olanını tercih edin.

Evi havalandırın, dışarı çıkın