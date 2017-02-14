Guardian’dan okurlarına anket: Türkiye’de yaşamak nasıl hissettiriyor, bize anlatın

Britanya’nın saygın gazetelerinden Guardian, Türkiye’deki okurlarına gazetecilerin tutuklandığı, darbe girişiminin ardından on binlerce insanın tasfiye edildiği ve dolu dizgin referanduma gidildiği bir ülkede yaşamanın nasıl hissettirdiğini sorduğu bir anket yayınladı.

‘Erdoğan ve ifade özgürlüğü: Şu anda Türkiye’de yaşamak nasıl hissettiriyor’ başlıklı ankette, Türkiye’nin bir dönem Müslüman ülkelere laik demokrasisiyle örnek oluşturduğu, ancak şimdi gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanesine dönüştüğü belirtiliyor.

Gazete, Erdoğan’ın 2014’te cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ifade özgürlüğünün yavaş yavaş baskı altına alındığını vurguluyor. ‘Devlet karşıtı’ denilen çalışmalarıyla gazetecilerin ömür boyu hapis cezasıyla yargılandığını belirten Guardian, sıradan yurttaşların da sosyal medyada iktidarı eleştiren yorumları nedeniyle baskıyla karşılaştığını belirtiyor.

Guardian, anketinde Erdoğan’ın ABD Başkanı Donal Trump, Britanya Başbakanı Theresa May ve Rusyla Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi liderlerle ilişkilerini koruduğunu belirtirken, 16 Nisan’daki ‘başkanlık sistemi’ referandumuyla da anayasal güçlerini artırmayı amaçladığını hatırlatıyor.

“Türkiye’de yaşıyorsanız, bu havanın sizi nasıl etkilediğini duymak istiyoruz” diyen Guardian, okurlarından sırasıyla ifade özgürlüğünün kısıtlanmasının günlük hayatlarını nasıl etkilediğini, konuşma özgürlüklerinden taviz verdiklerini ilk ne zaman fark ettiklerini, konuşmalarını düzeltme ihtiyacı duyup duymadıklarını anlatmalarını istedi.

Guardian, okurlarından ‘benzer tarza sahip’ liderlerin olduğu diğer ülkelerde yaşayan insanlara da tavsiyede bulunmalarını istedi.

Gazete, gelen yanıtları Türkiye’de ifade özgürlüğüne dair bir haberinde yayınlayacak. İstemezlerse yanıt sahiplerinin kimliği açıklanmayacak.