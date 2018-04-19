Guardian’da Erdoğan yazısı: Adı konmamış diktatör tüm dizginleri ele almak istiyor

Britanya’nın önde gelen gazetelerinden The Guardian’da, ‘Adı konmamış diktatör Erdoğan tüm dizginleri ele almak istiyor’ başlıklı bir yazı yayınlandı.

Yazıda, “Gerçekten rekabetçi, şeffaf, özgür ve adil bir seçim olması ihtimali yok denecek kadar az” denerek erken seçim sonuçlarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Atatürk’ten bile daha güçlü kılabileceği savunuldu.

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‘Kutuplaştırıcı bir lider’

Gazetenin köşe yazarlarından Simon Tisdall imzalı yazıda Erdoğan şöyle tarif edildi: “Görünürde demokratik bir seçimin getireceği saygınlığa değer veren ama iş ciddiye binince seçim kaybetmeyi göze alamayan günümüz politikacılarından biri. Bu açıdan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah el Sisi’den hiçbir farkı yok. Demokrasi anlayışları şu sloganla özetlenebilir: ‘Siz oy kullanırsınız, ben kazanırım.’“

Tisdall, ayrıca, “Erdoğan, uluslararası alanda itibar kaybetmesine rağmen 10 yıldan fazla süredir Türkiye’nin baskın siyasetçisi. Aynı zamanda kutuplaştırıcı bir lider” ifadelerini kullandı.

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‘Dizginleri nihayet tamamen eline alacak’

Yazıda, Erdoğan ve AKP’nin seçimlerden mağlup çıkması ‘mümkün’ ancak ‘son derece düşük ihtimal’ olarak değerlendirildi. Bu bağlamda Erdoğan’ın, parti içinde kendine rakip olabilecek birini bırakmadığı, dahası 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana sistematik biçimde Kürt politikacıları ve gazetecileri hapse atıp onbinlerce memur, akademisyen, asker, polis ve yargı mensubunu inandırıcılıktan uzak ulusal güvenlik gerekçesiyle kovarak rakip güç odaklarını ve bağımsız medyayı sindirdiği hatırlatıldı.

Tisdall şöyle devam etti: “Bu koşullarda gerçekten rekabetçi, şeffaf, özgür ve adil bir seçim ihtimali yok denecek kadar az. Erdoğan seçimleri öne çekerek iç ve dış politikada dizginleri nihayet tamamen eline alacak. Adı konmamış bir diktatöre dönüşücek, belki de Atatürk’ten bile daha güçlü hale gelecek.”

Yazının orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.