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Yaramazlara biraz batar!

Guardian yazdı: Cenk Tosun 128 milyon liraya 1 Ocak’ta Everton’da

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Britanya’nın saygın gazetelerinden Guardian, Cenk Tosun’un transferi için Everton’ın Beşiktaş’la anlaştığını yazdı.

Fotoğraf: DHA

Gazetenin deneyimli spor muhabiri Ed Aarons’ın imzasını taşıyan haberde ara transfer döneminin başladığı 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak sözleşme 4.5 yıllık.

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İngiliz kulübü Beşiktaş’a 25 milyon sterlin (128 milyon lira) ödeyecek. Cenk Tosun’un alacağı para haberde yer almadı.

Fanatik Gazetesi ise Cenk Tosun’un yıllık 4 milyon avroya (18 milyon lira) oynayacağını yazdı.

Everton, santrforu Lukaku’yu Manchester United’a 75 milyon sterline sattıktan sonra gol sıkıntısı çekmeye başlamıştı.

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