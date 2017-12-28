Guardian yazdı: Cenk Tosun 128 milyon liraya 1 Ocak’ta Everton’da

Britanya’nın saygın gazetelerinden Guardian, Cenk Tosun’un transferi için Everton’ın Beşiktaş’la anlaştığını yazdı.
Gazetenin deneyimli spor muhabiri Ed Aarons’ın imzasını taşıyan haberde ara transfer döneminin başladığı 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak sözleşme 4.5 yıllık.
İngiliz kulübü Beşiktaş’a 25 milyon sterlin (128 milyon lira) ödeyecek. Cenk Tosun’un alacağı para haberde yer almadı.
Fanatik Gazetesi ise Cenk Tosun’un yıllık 4 milyon avroya (18 milyon lira) oynayacağını yazdı.
Everton, santrforu Lukaku’yu Manchester United’a 75 milyon sterline sattıktan sonra gol sıkıntısı çekmeye başlamıştı.