Guardian yazarı: Türkiye’nin gerçekliği kurgulardan bile daha tuhaf

Britanya’nın saygın gazetelerinden The Guardian’ın eski genel yayın yönetmeni ve medya bölümünün köşe yazarı Peter Preston, tutuklu gazeteci sayısında Çin ve Rusya’yı da ‘geçip’ birinciliğe oturan Türkiye’nin durumunu “Türkiye’nin gerçekliği kurgulardan bile daha tuhaf bir hal alıyor” başlıklı yazısında anlattı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği’ne göre Türkiye’de halihazırda 158 gazeteci tutuklu ya da hükümlü. Bu sayıyla Türkiye ‘içerdeki gazeteci’ sayısında Çin ve Rusya’yı da ‘geçip’ birinciliğe oturmuş durumda.

Gazetecileri Koruma Komitesi, bu yıl dünya çapında en az 257 gazetecinin hapse atıldığını, rekorun ise Türkiye’de bulunduğunu bildirmişti. Örgüt, 2016’da Türkiye’de 80’den fazla gazetecinin tutuklandığını duyurmuştu. Açık ara öndeki Türkiye’yi Çin, Mısır, Eritre ve Etiyopya izledi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Preston, gazetenin internet sitesinde yayımlanan, “Türkiye’nin gerçekliği kurgulardan bile daha tuhaf bir hal alıyor” başlıklı yazısında, Türkiye’deki ‘basın özgürlüğü’nü eleştirdi.

Preston yazısına şöyle başladı: “Emekli, tanınmış bir gazete yöneticisi Jeremy Corbyn’in, Theresa May’le ilgili sözlerinden alıntı yaptığı için dört yıl hapis cezasına çarptırıldığını, işini iyi yapan bir köşe yazarının siyasi bir eleştiri yapan Twitter mesajı attığı için hapse atıldığını, Brexit’le ilgili haberlerinden dolayı Le Monde ya da New York Times muhabirinin içeri tıkıldığı heyecanlı bir senaryo düşünün.”

Bu senaryonun ‘olağandışı’ olduğunu düşünenlerin Türkiye’ye bakmasını gerektiğini savunan Guardian yazarı yazısını, “İşin özü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm gücü kendinde toplama yönünde bir çabası olduğu artık çok açık. Türkiye’nin gerçekliği, alternatif tarih kurgularından bile çok daha tuhaf bir hal alıyor” diyerek tamamladı.