Guardian yazarı: Bugün Türkiye’ye gitmek karanlığa yolculuk etmek gibi

Britanya’nın saygın gazetelerinden Guardian’ın yazarı Timothy Garton Ash, Türkiye’deki akademisyen ve gazetecilerin kendilerini yalnız hissettiğini belirterek, dünya genelinde tüm üniversitelere ve gazetecilere yardım çağrısında bulundu.

Guardian’daki yazısına “Bugün Türkiye’ye gitmek, karanlığa yolculuk etmek gibi: On binlerce kamu görevlisi ve binlerce akademisyenin ihraç edildiği Türkiye en çok tutuklu gazeteci sayısına sahip ülke ve üzerinde tüyler ürpertici bir sis bulutu dolanıyor” diye başlayan Ash birçok gazetecinin darbe girişiminin arkasındaki güç olarak gösterilen Gülen Cemaati’yle bağlantılı olmakla suçlanarak hapse atıldıklarını belirtti.

Tutuklu Cumhuriyet gazetesi yazarı Kadri Gürsel’in “Gariptir, hakkımızda hiçbir suç delili olmadığı için suçluyuz” dediğine dikkat çeken Ash, “Kafka bugün yaşıyor olmalıydı” diye yazdı.

A handout from Bosphorus University students defending free speech at their uni. sweet + message @onfreespeech pic.twitter.com/bYdVuceHNa

— Timothy Garton Ash (@fromTGA) February 18, 2017