Guardian: Suudi veliaht prens, Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un telefonunu hack’ledi

Dünyanın en zengin insanlarından olan ABD merkezli Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos’un telefonu, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından hack’lendi.

Fotoğraf: Reuters

Guardian’ın haberine göre 1 Mayıs 2018’de, ikili arasında gerçekleşen arkadaşça bir whatsapp mesajlaşması sırasında Amazon’un kurucusu Bezos’a Veliaht Prens tarafından zararlı bir yazılım içeren video gönderildi. Bu yöntemle Bezos’un telefonundan hangi bilgilerin elde edildiği net olarak bilinmemekle birlikte, büyük bir kısmının ele geçirildiği açıklandı.

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Haberde hack’lenme olayının Washington Post yazarı Cemal Kaçıkçı’nın öldürülmesinden beş ay önce olduğuna dikkat çekildi. Bezos’un özel yazışmalarının ortaya çıkması sonrası milyarca dolar tazminat ödemesiyle sonuçlanan boşanma davasından dokuz ay önce olması da haberde belirtilen bir başka detay.