Guardian: Suudi Arabistan’ın ilk nükleer reaktörü tamamlanma aşamasında

Suudi Arabistan, ilk nükleer reaktörünü bu yıl sonunda aktif hale getirmeye hazırlanıyor. Bu durum, uluslararası toplumda, ülkenin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’nı delebileceği yönünde kaygılara yol açıyor.

Fotoğraf: Google Earth

Bloomberg tarafından yayımlanan uydu görüntüleri, reaktörün başkent Riyad yakınlarındaki Kral Abdülaziz kentinde yer aldığını gösteriyor.

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Britanya’nın önde gelen gazetelerinden Guardian’ın haberine göre Arjantinli firma Invap SE tarafından inşa edilen reaktöre dair bilgiler Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (UAEK) eski denetçilerinden Robert Kelley tarafından ortaya çıkarıldı. Kelley, reaktörün 30 kilovatlık bir araştırma reaktörü olduğunu belirtti. UAEK’nin Arjantin temsilcisi Rafael Mariano Grossi, “Bu reaktör yıl sonunda işler hale gelir” dedi.

Suudi Arabistan, 1988 yılında Nükleer Silahları Yayılmasını Önleme Anlaşması’na imza attı. Nükleerin silaha dönüştürülmeyeceğine dair bir dizi taahhütü öngören ek anlaşması CSA’yı ise 2005’e kadar imzalamadı. Anlaşmalara imza atmasına rağmen sürecin başından beri sınırlarını uluslararası denetçilere kapadı.





