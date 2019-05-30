Diken

Yaramazlara biraz batar!

Guardian: Kürtaj karşıtı gruplar kadınları cep telefonu uygulamaları aracılığıyla yönlendiriyor

Kürtaj ve eşcinsellik karşıtı olan Katolik grupların, görüşlerini yaymak için kadınlara yönelik ‘doğurganlık temalı’ bir cep telefonu uygulamasını finanse ettiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: Oneview Healthcare

Guardian’ın araştırmasına göre doğum kontrolünün zararlarını anlatan, ABD’de lisans verilmeyen sağlık uzmanlarının iddialarını paylaşan ‘Femm’ adlı uygulama 2015’te tasarlandığından beri 400 bin kez yüklendi ve kadınları ‘yönlendirmeyi’ amaçlıyor. Kullanıcılarından üreme sağlığı ve doğurganlıklarıyla ilgili bilgiler de toplayan uygulama ABD, Avrupa Birliği, Afrika, Latin Amerika’da kullanılıyor.

Reklam

Femm’in tıp konusundaki danışmanlarından ikisi Şili’deki Katolik Üniversitesi’yle ilişkili isimler, geliri Sean Fieler adlı Katolik milyarderin başkanı olduğu Chiaroscuro Vakfı’nın da aralarında olduğu bağışçılardan sağlanıyor. Vakıf, uygulamayı geliştirenlere son üç yılda 1.79 milyon dolarlık (10.56 milyon lira) kaynak aktardı.

Femm’de uygulamayı geliştirenlerin felsefesi doğrudan paylaşılmıyor ve doğurganlıkla ilgili veriler benzeri uygulamalarda olduğu gibi başkalarına sağlanmıyor. Analistlere göre Femm ‘ideolojik amaçlı kurulmuş ilk doğurganlık uygulaması’ olarak nitelendiriliyor.

Femm’i geliştiren ve aynı adı taşıyan vakfın başkanı Anna Halpine ise uygulamayı şu sözlerle savunuyor: “Femm uygulaması asla kürtaj konusuna girmiyor. Doğum kontrolünün güvenliği ve zararlarına odaklanıyor. Dünyadaki kadınların üreme sağlığıyla ilgileniyor. Hamile kalmayı doğal yolla nasıl engelleyeceklerini öğretiyor.”

Reklam

ABD’de kürtaj yasağının ardından kadınlar sokağa döküldü

Alabama’daki kürtaj yasağına karşı kadınlar hikayelerini anlatıyor

ABD’li oyuncudan kürtaja kısıtlama getiren yasayı protesto için ‘seks grevi’ çağrısı

Disney’in CEO’su: Kürtaj yasası nedeniyle Georgia eyaletinde film çekmekten vazgeçebiliriz

SON HABERLER

ABD Türkiye’ye hangi yaptırımları getirebilir: Yasadaki 12 maddede yok yok

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi satın alması durumunda ABD’nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalması bekleniyor. ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında uygulanacak bu yaptırımların, başta finans ve bankacılık sektöründen savunma sanayine kadar pek çok alanda Türkiye’ye büyük zorluklar çıkarması muhtemel.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...