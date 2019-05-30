Guardian: Kürtaj karşıtı gruplar kadınları cep telefonu uygulamaları aracılığıyla yönlendiriyor

Kürtaj ve eşcinsellik karşıtı olan Katolik grupların, görüşlerini yaymak için kadınlara yönelik ‘doğurganlık temalı’ bir cep telefonu uygulamasını finanse ettiği ortaya çıktı.

Guardian’ın araştırmasına göre doğum kontrolünün zararlarını anlatan, ABD’de lisans verilmeyen sağlık uzmanlarının iddialarını paylaşan ‘Femm’ adlı uygulama 2015’te tasarlandığından beri 400 bin kez yüklendi ve kadınları ‘yönlendirmeyi’ amaçlıyor. Kullanıcılarından üreme sağlığı ve doğurganlıklarıyla ilgili bilgiler de toplayan uygulama ABD, Avrupa Birliği, Afrika, Latin Amerika’da kullanılıyor.

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Femm’in tıp konusundaki danışmanlarından ikisi Şili’deki Katolik Üniversitesi’yle ilişkili isimler, geliri Sean Fieler adlı Katolik milyarderin başkanı olduğu Chiaroscuro Vakfı’nın da aralarında olduğu bağışçılardan sağlanıyor. Vakıf, uygulamayı geliştirenlere son üç yılda 1.79 milyon dolarlık (10.56 milyon lira) kaynak aktardı.

Femm’de uygulamayı geliştirenlerin felsefesi doğrudan paylaşılmıyor ve doğurganlıkla ilgili veriler benzeri uygulamalarda olduğu gibi başkalarına sağlanmıyor. Analistlere göre Femm ‘ideolojik amaçlı kurulmuş ilk doğurganlık uygulaması’ olarak nitelendiriliyor.

Femm’i geliştiren ve aynı adı taşıyan vakfın başkanı Anna Halpine ise uygulamayı şu sözlerle savunuyor: “Femm uygulaması asla kürtaj konusuna girmiyor. Doğum kontrolünün güvenliği ve zararlarına odaklanıyor. Dünyadaki kadınların üreme sağlığıyla ilgileniyor. Hamile kalmayı doğal yolla nasıl engelleyeceklerini öğretiyor.”