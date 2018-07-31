Guardian: Kapıkule’de besi hayvanları sıcağın altında günlerce bekliyor

Britanya’nın saygın gazetelerinden Guardian, Avrupa’dan Türkiye ve Ortadoğu ülkelerine karadan hayvan ticaretinin kavşak noktası Kapıkule sınır kapısında besi hayvanlarının kötü koşullarda günlerce bekletildiğini yazdı.

BBC Türkçe’nin çevirisine göre haberde, küresel düzeyde artan et talebi nedeniyle giderek daha çok sayıda besi hayvanının dayanılması mümkün olmayan koşullarda taşındığı vurgulandı.

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Haberde, Avrupa’dan Türkiye ve Ortadoğu ülkelerine karadan hayvan ticaretinin kavşak noktası Kapıkule sınır kapısında bekleyen hayvanların durumuna geniş yer verildi.

Gazete Kapıkule’de, ‘Eyes on Animals’ adındaki Hollanda merkezli bir hayvanlara yardım kuruluşunun kurucusu olan Lesley Moffat’ın tanıklığına başvurdu.

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Borzou Daragahi imzalı haber şöyle başladı: “Türkiye ve Bulgaristan arasındaki sınır kapısında elinde bir not panosu taşıyan Lesley Moffat ilerliyor; canlı sığır ve koyunlarla yüklü park halindeki kamyonların yanından geçiyor. Bazen hayvanlar günlerce kamyonlarda bırakılıyor. Kamyoncular, bürokratlar, ithalatçılar ve ihracatçılar, belgeler ve ücretler üzerinde çalışırken, metal yük konteynerlerinde, güneşe karşı hiçbir koruma olmadan bekliyorlar.”

‘Kamyonlar bütün gün güneşin altında bekliyor’

Haberde, sığırların temiz hava almak için kafalarını dışarı çıkarmaya çalıştığı, konteynerlerin sidik ve dışkı dolduğu, içerideki amonyak oranının giderek arttığı belirtildi.

‘Eyes on Animals’ kurucusu Moffat, elindeki elektronik termometreyi uzatıp içerideki sıcaklığın 30 derecenin üzerinde olduğunu ölçüp bir hayvanın ağzına su dökerken, “Bunda sıcaklık stresi görülüyor, dili dolanmış” dedi.

Moffat, yetkililerin yıllardır hayvanlara gölge altında bir yayılma alanı yapacaklarını söylediği, planlarını bile gösterdiklerini, ancak henüz böyle bir şeyin yapılmadığını aktararak “Her yıl burada durum aynı. Kamyonlar 30 derecenin üzerinde sıcaklıkta geliyor. Su kaynağı yok, gölge yok, altyapı yok, kamyonlar bütün gün güneşin altında bekliyor” diye konuştu.

ABD’den atların kesim için Meksika’ya, Kanada’dan domuzların ABD’ye, orta Avrupa’dan besi hayvanlarının Rusya’nın en uzak köşelerine, Avustralya, Uruguay ve Arjantin’den büyükbaş hayvanların haftalar süren deniz yolculuklarıyla Ortadoğu ülkelerine götürüldüğü aktarılırken, sadece AB’den çoğu Türkiye, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’ya canlı hayvan ticaretinin 2014-2017 arası yüzde 62,5 arttığına dikkat çekildi.

Ürettiğinden fazla et tüketen Türkiye gibi ülkelere canlı hayvan ticaretinin kârlı bir faaliyet olduğu, karkas et yerine canlı hayvan ticaretinin pahalı dondurma ekipmanları gerektirmediği söylenirken, Müslüman ülkelerdeki tüketicilerin taze kesilmiş hayvan etini tercih ettiği de eklendi.

Avrupa Canlı Hayvan ve Et Ticareti Birliği Genel Sekreteri Jean-Luc Meriaux, “Mesele et tüketim kültürüyle ilgili. Çok taze et istiyorlar. Kesimden sonra derhal yiyorlar. Hayvanları biz vermezsek, başkası verecek. Belki Brezilya, Uruguay veya Avustralya” dedi.

‘Eyes on Animals’tan Lesley Moffat, şoförlerin genelde kendisine yardımcı olduğunu söyledi ve ekledi: “Asıl parayı kazananlar onlar değil. Patron onlar değil. Tek başına, uzun mesafeler, saatler boyunca araç kullanmak zorundalar. Bu da yasa dışı ama patronlar tasarruf ediyor.”