Guardian gözlemi: AB temsilcisi, Türkiye’ye sert tepki gösterilmesine karşı çıktı

Britanya’nın saygın gazetelerinden Guardian, dün Brüksel’de yapılan Türkiye-Avrupa Birliği (AB) diyalog toplantısına analiz ettiği haberinde AB kurmaylarının Türkiye’ye sert tavır alınması çağrılarına karşı çıktığını yazdı.

BBC Türkçe’nin Guardian’dan aktardığına göre AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilerin hedefindeki Türkiye’ye karşı sert politikalardan yana değil.

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Keza dün Brüksel’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik’le görüşen Mogherini, toplantı sonrasındaki basın açıklamasında “Ankara ile diyalog kanallarını açık tutmamız önemli. Türkiye hala açıkça birliğe aday bir ülkedir. Bazı meslektaşlarımızın çoğu kırmızı çizgilere odaklanmak istiyor. Ben ise ortak yanlarımıza odaklanmayı tercih ediyorum” demişti.

‘Fonları durdurun’ çağrısı

Guardian, Avrupa’da Türkiye’yi darbe girişiminin ardından yapılan uygulamalar nedeniyle kınama çağrılarkı yapıldığını belirtirken, iki üyesi Türkiye’de tutuklanan Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International’ın da (Uluslararası Af Örgütü) AB’ye ‘fonları durdurma’ dahil çeşitli önlemler alınmasını istediğini hatırlattı.

Financial Times ise Guardian’ın aksine görüşmenin gerginliği azaltmadığını belirterek, Ankara’nın tam üyelik müzakerelerinde yeni fasılların açılması talebinin bu şartlar altında AB tarafından kabul edilmediğini kaydetti.