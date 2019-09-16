Guardian gazetesi, ‘Oğlunun ölüm acısını bile imtiyazlı yaşadı’ dediği eski başbakan Cameron’dan özür diledi

Britanya’nın sol eğilimli Guardian gazetesi, eski başbakanlardan David Cameron’un, ölen oğlunun acısını bile ‘imtiyazlı şekilde’ yaşadığının öne sürüldüğü köşe yazısı nedeniyle özür diledi.

David Cameron ve eşi Samantha Cameron, Ivan, 2006’da, dört yaşındayken (bebek arabasında solda) bir aile gezisinde. Fotoğraf: Press Association

2010-2016 yıllarında başbakanlık yapan Cameron, anılarını kaleme aldığı kitapta, milletvekiliyken dünyaya gelen ve beyin felci tanısı konulan oğlu Ivan’ı 2009’da altı yaşındayken kaybettiği süreci anlatırken Ulusal Sağlık Sistemi’nden övgüyle bahsetti.

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Gazetenin internet sitesinde yayınlanan yazıda Cameron’un çocukluğundan beri imtiyazlı olduğuna vurgu yapılarak, “Sağlık sistemini övüyor ama acaba personeli yeterli olmayan, hizmeti yeterli olmayan, kapasitesini aşan hastanelere götürmüş mü hiç oğlunu” ifadelerine yer verildi.

Cameron’un milletvekili olduğu için oğlu Ivan’ın tedavi sürecinde sağlık sisteminin olumsuz yönlerini görmediği ima edilen yazıda, eski başbakanın oğlunun ölüm acısını yaşarken bile ‘imtiyazlı’ olduğu öne sürüldü.

Gazete yönetimi, tepkiler üzerine yazıyı iki saat içinde yayından kaldırdı. Bugün ise Guardian’ın sözcüsü, “Bu yazının bizim standartlarımızın çok altında bir yazı olduğunu kabul ediyor ve özür diliyoruz” dedi.

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Yazının ekran görüntüsünü alan Britanya Maliye Bakanı Sajid Javid, “Bu okurken utandığım bir metin” diyerek yazının Cameron’un oğluyla ilgili kısmını Twitter hesabında paylaştı.

Liberal Demokrat milletvekili Angela Smith de yazıda savunulan görüşlerin son derece uygunsuz ve kırıcı olduğunu söyledi.