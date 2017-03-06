Guardian: Erdoğan’ın Nazi benzetmesi, Türkiye-Almanya gerginliğini yansıtıyor

Britanya’nın önde gelen gazetelerinden Guardian, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, referandum mitinglerine izin vermeyen Almanya için yaptığı Nazi benzetmesinin Türkiye ve Almanya arasındaki gerginliğin yansıması olduğunu yazdı.

Erdoğan, dün şu sözleri sarf etmişti: “Almanya’da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsın konuşturmasınlar. Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok olduğu sanıyorduk, yanılmışız.”

‘Ankara Berlin’i ‘Evet’ karşıtı kampanya yürütmekle suçluyor’

BBC Türkçe’nin aktardığına göre gazetenin dış haberler sayfalarında Philip Oltermann imzasıyla yayımlanan haberde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin bazı konuşmaları için verilen izinlerin güvenlik gerekçesiyle iptal edilmesinin arasından dile getirilen tepkiler hatırlatıldı.

Ankara’nın Berlin’i ‘Evet’ karşıtı kampanya yürütmekle suçladığı tespitine yer verilen haberde “Yine de Nazi benzetmesi, Türkiye ve Almanya arasındaki diplomatik ilişkilerde gözlenen büyük gerginliği yansıtıyor. Geçen yaz Türkiye’de iktidardaki AK Parti’ye yakın bazı gazeteler, Almanya’daki bir mahkemenin Erdoğan’ın Köln’deki bir mitinge video konferans yoluyla katılmasını yasaklaması sonrası, Merkel’i Hitler’e benzetmişlerdi” ifadeleri kullanıldı.

Almanya’da milletvekillerinin Başbakan Angela Merkel’e ve Erdoğan’a yönelik eleştirel tutumlarına yer verilen haberde “Almanya Başbakanı mevcut diplomatik krizde de yine çok pasif davranmakla suçlanıyor” dendi.

Almanya ve Hollanda’dan peş peşe iptaller

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklere yönelik Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde düzenleyeceği referandum toplantısı, yoğun talep ihtimali ve salon ile park yerlerinin yetersizliği gerekçesiyle iptal edilmişti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin ilk olarak Köln yakınlarındaki Porz semtindeki referandum etkinliğine izin verilmemiş, ardından yine Köln yakınlarındaki Frechen kentinde 5 Mart Pazar günü düzenleyeceği toplantı, Golden Palast isimli salonun sahibi ile işletmecisi arasındaki sözleşmenin siyasi etkinliklere izin vermediği gerekçesiyle iptal edilmişti.

Zeybekci’nin konuşması için bugüne Köln kent merkezindeki Senats Saal isimli salon ayarlanmıştı.

Hollanda hükümeti de Rotterdam’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılması beklenen referandum mitingine izin vermeyeceğini duyurmuştu.

Son olarak Avusturya da, referandum mitinglerinin Avrupa genelinde yasaklanması gerektiğini savunmuştu.